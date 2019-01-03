Esenyurt'ta Jandarma'dan Uyuşturucu Operasyonu
22 dakika önce
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu düzenledi.
İSTANBUL İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Esenyurt
'ta uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 10 bin doz uyuşturucu imal edilebilecek madde Metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli ile ekiplerin arasındaki kovalamaca kameralara yansıdı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.N. isimli kişinin yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye
'ye uyuşturucu madde getirdiğini tespit etti. Esenyurt'ta çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, M.N.'yi adım adım takibe başladı.
OPERASYON ANI KAMERADA
Şüphelinin kullandığı araç Hürriyet
Mahallesinde durduruldu. Jandarmayı fark eden M.N. ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Elinde bulunan siyah poşeti park halinde bulunan bir aracın altına atan şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin aracın altına attığı siyah poşette 10 bin doz uyuşturucu imal edilebilecek miktarda, uyuşturucu madde Metamfetamin bulundu. Şüpheli M.N. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:02 Kaynak: DHA
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