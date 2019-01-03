Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Jandarma'dan Uyuşturucu Operasyonu

Esenyurt'ta Jandarma'dan Uyuşturucu Operasyonu

22 dakika önce

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Esenyurt'ta Jandarma'dan Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 10 bin doz uyuşturucu imal edilebilecek madde Metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli ile ekiplerin arasındaki kovalamaca kameralara yansıdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.N. isimli kişinin yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiğini tespit etti. Esenyurt'ta çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, M.N.'yi adım adım takibe başladı.

OPERASYON ANI KAMERADA

Şüphelinin kullandığı araç Hürriyet Mahallesinde durduruldu. Jandarmayı fark eden M.N. ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Elinde bulunan siyah poşeti park halinde bulunan bir aracın altına atan şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Şüphelinin aracın altına attığı siyah poşette 10 bin doz uyuşturucu imal edilebilecek miktarda, uyuşturucu madde Metamfetamin bulundu. Şüpheli M.N. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:02 Kaynak: DHA

Esenyurt, Jandarma, Güncel
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