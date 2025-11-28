Esenyurt'ta Kaldırımda El Bombası Bulundu - Son Dakika
Esenyurt'ta Kaldırımda El Bombası Bulundu

28.11.2025 13:59
Temizlik görevlileri, kaldırımda gerçek el bombası buldu; polis soruşturma başlattı.

Esenyurt'ta caddeyi süpüren temizlik görevlileri, kaldırımda el bombası buldu. Polis ekipleri tarafından içi dolu olduğu belirlenen el bombasının kaldırıma nasıl geldiğini belirlemek için çalışma başlatıldı. Olay, sabah saatlerinde Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddeyi süpüren temizlik görevlileri kaldırımda el bombası buldu.

ÖNCE OYUNCAK SANILDI

İlk başta el bombasının oyuncak olduğunu düşünen görevliler kısa sürenin ardından bombanın oyuncak olmadığını farketti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. El bombasını inceleyen ekipler, bombanın gerçek ve içi dolu olduğunu tespit etti. Polis ekipleri el bombasının kaldırıma nasıl geldiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Güvenlik, Güncel, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Kaldırımda El Bombası Bulundu - Son Dakika

