Esenyurt\'ta Kaldırımda El Bombası Bulundu

Esenyurt'ta caddeyi süpüren temizlik görevlileri, kaldırımda el bombası buldu. Polis ekipleri tarafından içi dolu olduğu belirlenen el bombasının kaldırıma nasıl geldiğini belirlemek için çalışma başlatıldı. Olay, sabah saatlerinde Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddeyi süpüren temizlik görevlileri kaldırımda el bombası buldu.

ÖNCE OYUNCAK SANILDI

İlk başta el bombasının oyuncak olduğunu düşünen görevliler kısa sürenin ardından bombanın oyuncak olmadığını farketti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. El bombasını inceleyen ekipler, bombanın gerçek ve içi dolu olduğunu tespit etti. Polis ekipleri el bombasının kaldırıma nasıl geldiğini belirlemek için çalışma başlattı.