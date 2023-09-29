Esenyurt'ta Kına Gecesi Eğlencesinde Halay Başı Kavgası - Son Dakika

Esenyurt'ta Kına Gecesi Eğlencesinde Halay Başı Kavgası

Son Güncelleme: 29.09.2023 09:20

Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde düzenlenen bir kına gecesi eğlencesinde gelin ve damat tarafı arasında halay başı olma konusunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta kına gecesi eğlencesi sırasında gelin ve damat tarafı arasında "Halay başı olma" kavgasında ortalık karıştı. Halay mendilini almak isteyen taraflar sokakta birbirine girerken yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Dün gece saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre kına gecesi eğlencesi sırasında gelin ve damat tarafı arasında halay çekilirken tartışma çıktı. Tartışmanın sebebinin ise iki tarafın da mendili alarak halay başı olmak istemeleri olduğu öğrenildi.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Bir süre sonra taraflar arasında küfürleşme başlarken sinirler gerildi. Bir anda birbirine giren gelin ve damadın akrabaları sokağa çıkarak adeta ortalığı birbirine kattı. Sokakta birbirlerine vuran taraflar, eğlenceye gelen diğer kişiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan "halay başı" kavgası ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Kına Gecesi Eğlencesinde Halay Başı Kavgası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kına Gecesi Eğlencesinde Halay Başı Kavgası - Son Dakika
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