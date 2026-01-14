Esenyurt'ta Minibüs Yangın Fırtınası

Esenyurt'ta seyir halindeyken yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.
TEM Otoyolu Esenyurt mevkisi Edirne istikametinde seyreden, içinde otomobil lastiği bulunan M.Ç. idaresindeki 34 GC 9439 plakalı panelvan tipi minibüsün ön kısmında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden sürücü, minibüsü sağ şeride çekerek araçtan indi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik kontrollü şekilde sağlandı.
