Esenyurt'ta ormanlık yaşanan cinayet 2,5 yıl sonra çözüldü - Son Dakika
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Esenyurt'ta ormanlık yaşanan cinayet 2,5 yıl sonra çözüldü

28.06.2022 17:21
Esenyurt'ta ormanlık yaşanan cinayet 2,5 yıl sonra çözüldü

İstanbul Esenyurt'ta 2.5 yıl önce ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülen 41 yaşındaki İsmail Kurunç failleri yakalandı.

İstanbul Esenyurt'ta 2.5 yıl önce ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülen 41 yaşındaki İsmail Kurunç failleri yakalandı. Kulunç'un kız isteme meselesi yüzünden husumet bulunan kuzeni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Esenyurt İnönü Mahallesi 948 sokak kenarında bulunan ormanlık alanda 11 Kasım 2019 saat 12.35 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, İsmail Kurunç'u bıçaklanarak gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri son görüldüğü kişiler olan kuzeni Ferdi Ö., ve arkadaşları Şahin K. ile Gökhan T.'nin ifadelerine başvuruldu. 3 şahıs ifadesinde birlikte alkol aldıktan sonra Kulunç'un kendisini orada bırakmasını istediklerini sonrada orada bırakıp gittiklerini söyledikleri öğrenildi. 3 arkadaş emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Çalışmaların devamında Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin araçlarında inceleme yaptı. İncelemenin sonunda şahısların dedikleri saatlerde ormanlık alanda oldukları tespit edildi. Ferdi Ö., Şahin K. ve Gökhan T. isimli şahısların yakalanması için Esenyurt ve Avcılar ilçeli ile Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan toplam 3 adreste 27.06.2022 günü yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ferdi Ö. cinayeti itiraf ederken Şahin K.'da olayı gördüğünü söylediği öne sürüldü.

Kız isteme meselesi

Ferdi Ö. ile İsmail Kurunç arasında bir kız isteme meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenildi. Ferdi Ö. olaydan birkaç yıl önce Kurunç'un yeğenlerinden biri ile evlenmek istedi. Ancak aile ve Kurunç'ta bu duruma karşı çıktı. Evlilik olmadı bu mesele yüzünden Ferdi Ö. ile Kurunç arasında zaman zaman tartışmalar çıktığı belirtildi. Olay zamanı birlikte alkol aldıktan sonra tartışmaya başlayan başladı. Kısa sürede tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ferdi Ö. İsmail Kurunç'u bıçakladı. Kanlar içinde yere düşen Kurunç hayatını kaybetti. Ferdi Ö ve Şahin K. olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Emniyette işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, Şahin K, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta ormanlık yaşanan cinayet 2,5 yıl sonra çözüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta ormanlık yaşanan cinayet 2,5 yıl sonra çözüldü - Son Dakika
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