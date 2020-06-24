Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede çalışmalar sürüyor

Esenyurt'ta dün meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle oluşan su baskınında hasar gören bölgede, ekiplerin çalışması devam ediyor.

Esenyurt'ta dün meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle oluşan su baskınında hasar gören bölgede, ekiplerin çalışması devam ediyor.

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Su baskınının en fazla zarar verdiği yerlerden biri olan Pınar Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, sökülen kaldırım taşlarını yeniden döşüyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da sabah saatlerinde olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Su baskınından etkilenen İrşad Camisi'nin zemininde de temizleme çalışması yapılıyor.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de sokakta temizlik ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Pınar Mahallesi'nde kurulan kriz masasında ise selden etkilenen vatandaşlarla görüşülüyor. Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokak'ta su baskınından zarar gören çok sayıda otomobil de bulunuyor.

Ayrıca Türk Kızılay'a bağlı ekipler sabah saatlerinde bölgedeki vatandaşlara kahvaltılık malzeme dağıttı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Aile Sosyal Destek Programı çalışanları selden etkilenen dezavantajlı çocuk ve kadınlara destek için çalışmalarını sürdürüyor.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri de elektrik kesintisinin olduğu 1272. Sokak'ta arızanın giderilmesi için çalışma yapıyor.

Pınar Mahallesi, Esenyurt, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta selden etkilenen bölgede çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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