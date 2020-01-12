ESENYURT'TA SOKAKTA DEHŞET SAÇTILAR - Son Dakika
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ESENYURT'TA SOKAKTA DEHŞET SAÇTILAR

6 saat önce

*Bir kişinin hastanede hayatını kaybettiği silahlı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'TA SOKAKTA DEHŞET SAÇTILAR, System.String[]

*Bir kişinin hastanede hayatını kaybettiği silahlı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı.

*Silahlı çatışma sonrasında yaşananları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

*Silahla vurulan bir kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 31 yaşındaki Nurettin İnal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede yerde çok sayıda kovana rastlandı. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 06.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga çıktı. Kavgada 31 yaşındaki Nurettin İnal göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Ağır yaralanan İnal, araçla çevredeki özel bir hastaneye götürüldü. Nurettin İnal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Yaralıyı hastaneye bırakan kişi ya da kişiler geldikleri otomobille hızla hastane önünden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede yerde 202nin üzerinden kovana rastlanırken, çevrede bulunan bir otelin camına da kurşun isabet ettiği belirlendi. Hastane önündeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, İnal'ı yaralı olarak hastaneye bırakan kişinin Mesut Duman olduğunu belirledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-(GÜVENLİK KAMERASI)

-İki grup arasındaki kavgadan görüntü

-(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Bulvar üzerinde yaşanan silahlı kavgadan görüntü

-Şüphelilerden görüntü

-Şüphelinin elindeki silah

-(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Olay yerinden görüntü

-Olay yeri inceleme çalışması

-Genel ve Detaylar


Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:10 Kaynak: DHA
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