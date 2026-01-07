Esenyurt'ta Sürücüye Cezalı Saldırı - Son Dakika
Esenyurt'ta Sürücüye Cezalı Saldırı

Esenyurt\'ta Sürücüye Cezalı Saldırı
07.01.2026 14:57
Esenyurt\'ta Sürücüye Cezalı Saldırı
Kadın sürücünün servis aracına saldırısı sonrası toplam 6.498 TL ceza kesildi.

İstanbul Esenyurt'ta servis aracındaki kişilere saldıran kadın sürücüye toplam 6 bin 498 TL para cezası kesildi.

Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı üzerinde geçtiğimiz günlerde trafikte ilerleyen kadın sürücü ile servis aracı sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşanmıştı. Tartışma sırasında servis aracındaki bir kişi, kadın sürücüye hakaret ve küfür etmişti. Hakareti duyan kadın sürücü, topuklu ayakkabısıyla aracından inerek servis aracındaki kişilere doğru yönelip saldırmıştı. Çalışma başlatan polis ekipleri kimlik bilgilerini tespit ettiği kadın sürücüyü yakaladı.

Sürücüye, "Saygısızca araç kullanmak, duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak, yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması maddesinden; toplam 6 bin 498 TL para cezası kesildi. Ayrıca kadın sürücü adli işlemler için emniyete götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Esenyurt'ta Sürücüye Cezalı Saldırı

SON DAKİKA: Esenyurt'ta Sürücüye Cezalı Saldırı - Son Dakika
