Esenyurt'ta uyuşturucu satıcısı 1 kilogram maddeyle yakalandı - Son Dakika

Esenyurt'ta uyuşturucu satıcısı 1 kilogram maddeyle yakalandı

ESENYURT'ta uyuşturucu satıcısı operasyonla gözaltına alındı.

ESENYURT'ta uyuşturucu satıcısı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin sakladığı yerde bir kilo uyuşturucu ele geçirildi. Yeşilkent Mahallesi'nde 29 Ekim Pazar günü uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, uyuşturucu sattığını belirledikleri bir kişiyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler takip ettikleri şüpheliyi 689 Sokak'ta gözaltına aldı. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi sakladığı yerden 1 kilo uyuşturucu madde, 1 adet eroin öğütülmesinde kullanılan mikser ve hassas terazi ele geçirildi. Esenyurt Polis Merkezi'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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