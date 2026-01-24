Esenyurt'ta Yol Tartışması Kavga Çıkardı

Esenyurt'ta trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haramidere mevkisinde TEM bağlantı yolu Edirne istikametinde, iki sürücü arasında iddiaya göre yol verme tartışması yaşandı.
Sürücülerden biri aracını yol ortasında durdurarak diğer otomobildekilere saldırdı ve yolculardan birini darbetti.
Kavganın ardından taraflar araçlarıyla bölgeden ayrıldı.
Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
