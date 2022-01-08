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Son dakika haber: Esenyurt ve Avcılar'a dadanan hırsızlık şebekesi kamerada - Son Dakika

Son dakika haber: Esenyurt ve Avcılar'a dadanan hırsızlık şebekesi kamerada

08.01.2022 13:42

Son dakika haberlerine göre Esenyurt ve Avcılar'a dadanan hırsızlık şebekesi kameradaİSTANBUL Esenyurt ve Avcılar'da sabah saatlerinde 3 aracın camını patlatan maskeli yaklaşık 10 kişilik hırsızlık şebekesi, 2 araçtan ses tesisat sistemlerini çalıp kayıplara karıştı.

Esenyurt ve Avcılar'a dadanan hırsızlık şebekesi kamerada

İSTANBUL Esenyurt ve Avcılar'da sabah saatlerinde 3 aracın camını patlatan maskeli yaklaşık 10 kişilik hırsızlık şebekesi, 2 araçtan ses tesisat sistemlerini çalıp kayıplara karıştı. 2 ilçeye dadanan hırsızlar vatandaşları canından bezdirirken yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, bu sabah saat 05.00 ile 07.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi ve Esenyurt Talatpaşa ile Süleymaniye Mahalleleri'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre beyaz renkli bir ticari minibüs ile gelen hırsızlar vatandaşların evlerinin önünde bulunan araçlarının camlarını patlattı. Yeşilkent ve Talatpaşa Mahallerinde ses tesisat sistemlerini çalan hırsızlar Süleymaniye Mahallesi'nde ise hırsızlık yapamadan kaçtı. Mağdur 3 vatandaşta hırsızların maskeli olduğunu ifade etti.

Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde aracının camları patlatılan Bilal Gökçe, "Ben evde uyuyordum arkadaş aradı aracının camının patlatıldığını söyledi. Geldim baktım araç bu halde. Bir kablo bile çalamamışlar. Yapanı gören kimse de yok. Sabah sıralarında oluyor" dedi.

Sabah saat 05.40 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde evinin önünde hırsızlık olayının yaşandığını ifade eden Musa Kanat, "Lastikçinin kamerasından baktım 4 dakikada olay oluyor. Tesisatımızı çaldı. 5 bin liralık bir masrafımız var şikayetçi olduk dedi. Polisler geldi parmak izlerini aldılar. Binamın önünde oldu. Yeğenim ses duyuyor adamlara bağırıyor camdan adamlar kaçıyorlar. Biz bıktık bunların elinden 2-3 ay bundan öncede komşumun aracına aynı şey oldu" diye konuştu.

"Yaklaşık 10 kişilik grup 2 kişi arabayı soyuyor"

Sabah 07.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde hırsızlık olayının yaşandığını ifade eden Şaban Çakır ise, " Evimin önünde beyaz renkli ticari bir minibüstü. Aracımın önüne çaprazlama çekmişler aracı 7-8 kişi de nöbetçi duruyor. Yaklaşık 10 kişilik grup 2 kişi içeride arabayı soyuyor. Ses sitemi var ses sistemini sökmüşler. Teyp vardı onu sökerken ne yapıyorsunuz dedim kaçtılar. Esenyurt tarafından da yapmışlar. Aynı ekip. Bizim arabayla beraber 3'üncü ya da dördüncü hırsızlıkmış sanırım bu. Tez zamanda yakalanmalarını istiyoruz. Karakola gidip şikayetçi olduk. Kar maskeliydi hepsi yüzleri kapalıydı. Bağırınca hepsi arabaya binip kaçtılar" şeklinde konuştu.

Hırsızlar güvenlik kamerasında

Yaşanan anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde sırasıyla Talatpaşa Mahallesi'nde hırsızların geldikleri araçla bir süre hırsızlık yaptıkları aracın yanında durmaları ve sonrasında hareket etmeleri görülüyor. Görüntülerin devamında ise hırsızlık şüphelilerinin Süleymaniye Mahallesi'nde aracın camını patlamaları ve sonrasında kaçmaları yer alıyor.

Son dakika haber: Esenyurt ve Avcılar'a dadanan hırsızlık şebekesi kamerada
Son dakika haber: Esenyurt ve Avcılar'a dadanan hırsızlık şebekesi kamerada
Son dakika haber: Esenyurt ve Avcılar'a dadanan hırsızlık şebekesi kamerada
Son dakika haber: Esenyurt ve Avcılar'a dadanan hırsızlık şebekesi kamerada
Son dakika haber: Esenyurt ve Avcılar'a dadanan hırsızlık şebekesi kamerada
Son dakika haber: Esenyurt ve Avcılar'a dadanan hırsızlık şebekesi kamerada

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Yeşilkent Mahallesi, Esenyurt, Tragger, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Esenyurt ve Avcılar'a dadanan hırsızlık şebekesi kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Esenyurt ve Avcılar'a dadanan hırsızlık şebekesi kamerada - Son Dakika
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