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Esenyurt ve Avcılar'a hırsızlık şebekesi dadandı - Son Dakika

Esenyurt ve Avcılar'a hırsızlık şebekesi dadandı

09.01.2022 00:57
Esenyurt ve Avcılar'a hırsızlık şebekesi dadandı

Esenyurt ve Avcılar'da sabah saatlerinde 3 aracın camını patlatan maskeli yaklaşık 10 kişilik hırsızlık şebekesi, 2 araçtan ses tesisat sistemlerini çalıp kayıplara karıştı.

Esenyurt ve Avcılar'da sabah saatlerinde 3 aracın camını patlatan maskeli yaklaşık 10 kişilik hırsızlık şebekesi, 2 araçtan ses tesisat sistemlerini çalıp kayıplara karıştı. 2 ilçeye dadanan hırsızlar vatandaşları canından bezdirirken yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 05.00 ile 07.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi ve Esenyurt Talatpaşa ile Süleymaniye Mahallelerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, beyaz renkli bir ticari minibüs ile gelen hırsızlar, vatandaşların evlerinin önünde bulunan araçlarının camlarını patlattı. Yeşilkent ve Talatpaşa mahallerinde ses tesisat sistemlerini çalan hırsızlar, Süleymaniye Mahallesi'nde ise hırsızlık yapamadan kaçtı. Mağdur 3 vatandaşta hırsızların maskeli olduğunu ifade etti.

Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde aracının camları patlatılan Bilal Gökçe, "Ben evde uyuyordum. Arkadaş aradı, aracın camının patlatıldığını söyledi. Geldim, baktım araç bu halde. Bir kablo bile çalamamışlar. Yapanı gören kimse de yok. Sabah sıralarında oluyor" dedi.

Sabah saat 05.40 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde evinin önünde hırsızlık olayının yaşandığını ifade eden Musa Kanat, "Lastikçinin kamerasından baktım, 4 dakikada olay oluyor. Tesisatımızı çaldı. 5 bin liralık bir masrafımız var. Şikayetçi olduk. Polisler geldi, parmak izlerini aldılar. Binamın önünde oldu. Yeğenim ses duyuyor, adamlara bağırıyor camdan. Adamlar kaçıyorlar. Bundan 2-3 ay önce de komşumun aracına aynı şey oldu" diye konuştu.

"Aynı ekip"

Sabah 07.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde hırsızlık olayının yaşandığını ifade eden Şaban Çakır ise, "Evimin önünde beyaz renkli ticari bir minibüstü. Aracımın önüne çaprazlama çekmişler aracı. 7-8 kişi de nöbetçi duruyor. Yaklaşık 10 kişilik grup. 2 kişi içeride arabayı soyuyor. Ses sitemi var. Ses sistemini sökmüşler. Teyp vardı. Onu sökerken 'ne yapıyorsunuz' dedim kaçtılar. Esenyurt tarafından da yapmışlar. Aynı ekip. Bizim arabayla beraber üçüncü ya da dördüncü hırsızlıkmış sanırım bu. Tez zamanda yakalanmalarını istiyoruz. Karakola gidip şikayetçi olduk. Kar maskeliydi hepsi, yüzleri kapalıydı. Bağırınca hepsi arabaya binip kaçtılar" şeklinde konuştu.

Hırsızlar güvenlik kamerasında

Yaşanan anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde sırasıyla Talatpaşa Mahallesi'nde hırsızların geldikleri araçla bir süre hırsızlık yaptıkları aracın yanında durmaları ve sonrasında hareket etmeleri görülüyor. Görüntülerin devamında ise hırsızlık şüphelilerinin Süleymaniye Mahallesinde aracın camını patlamaları ve sonrasında kaçmaları yer alıyor. - İSTANBUL

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Yeşilkent Mahallesi, Esenyurt, Tragger, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt ve Avcılar'a hırsızlık şebekesi dadandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt ve Avcılar'a hırsızlık şebekesi dadandı - Son Dakika
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