Esenyurtlu kadınlar sağlık çalışanları için üretti - Son Dakika

Esenyurtlu kadınlar sağlık çalışanları için üretti

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarının, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, Güçlü Kadınlar Kooperatifi'nin ürettiği ürünlerden hediye etti.

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarının, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, Güçlü Kadınlar Kooperatifi'nin ürettiği ürünlerden hediye etti. Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, korona virüs salgını ile mücadele döneminde özverili şekilde çalışan sağlık çalışanlarını unutmadı. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, Sağlık İşleri Müdürü Günnur Yıldırım ile birlikte ilçedeki hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Ziyarette sağlık çalışanlarına, Esenyurt Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde üretim yapan Güçlü Kadınlar Kooperatifi'nin ürettiği şal ve çanta gibi el emeği ürünlerden hediye edildi. - İSTANBUL

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