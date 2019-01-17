Son Dakika Haberleri: Eser ve Şeyma'nın Videosu Olay Oldu Uyuşturucu mı Kullandılar

Eser ve Şeyma'nın Videosu Olay Oldu Uyuşturucu mı Kullandılar

41 dakika önce

Eser Yenenler, Şeyma Subaşı'yla Olan Bir Videosunda Uyuşturucu Kullandığı Yönündeki İddialarını YalanladıTV8 ekranlarında 'EYS' adlı programı sunan Eser Yenenler'in yıllar önce Şeyma Subaşı ile çekilen bir videoda uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

Eser Yenenler, Şeyma Subaşı'yla Olan Bir Videosunda Uyuşturucu Kullandığı Yönündeki İddialarını Yalanladı

TV8 ekranlarında 'EYS' adlı programı sunan Eser Yenenler'in yıllar önce Şeyma Subaşı ile çekilen bir videoda uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Hakkında çıkan iddialara Instagram hesabından sitem eden sunucu, haberi yapanlara dava açacak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:26 Kaynak: Youtube

Şeyma Subaşı, Eser Yenenler, Genel
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