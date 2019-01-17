Eser ve Şeyma'nın Videosu Olay Oldu Uyuşturucu mı Kullandılar
41 dakika önce
Eser Yenenler, Şeyma Subaşı'yla Olan Bir Videosunda Uyuşturucu Kullandığı Yönündeki İddialarını YalanladıTV8 ekranlarında 'EYS' adlı programı sunan Eser Yenenler'in yıllar önce Şeyma Subaşı ile çekilen bir videoda uyuşturucu kullandığı iddia edildi.
Eser Yenenler
, Şeyma Subaşı
'yla Olan Bir Videosunda Uyuşturucu Kullandığı Yönündeki İddialarını Yalanladı
TV8 ekranlarında 'EYS' adlı programı sunan Eser Yenenler'in yıllar önce Şeyma Subaşı ile çekilen bir videoda uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Hakkında çıkan iddialara Instagram
hesabından sitem eden sunucu, haberi yapanlara dava açacak
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:26 Kaynak: Youtube
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