Eserlere eser katan taş ustasına vefa - Son Dakika

Eserlere eser katan taş ustasına vefa

15.11.2020 16:00
Eserlere eser katan taş ustasına vefa, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde taş ustalığı ile birçok eseri yıkılmaktan kurtaran Selahattin Canlı'ya anlamlı bir ziyaret gerçekleştirilerek, vefa örneği gösterildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde taş ustalığı ile birçok eseri yıkılmaktan kurtaran Selahattin Canlı'ya anlamlı bir ziyaret gerçekleştirilerek, vefa örneği gösterildi.

Darende Kültür Sanat Derneği Başkanı İbrahim Alaattin Ateş, ilçedeki taş ustalığı gerektiren birçok eserde emeği olan Selahattin Canlı'yı evinde ziyaret ederek ilçeye yaptığı değerli katkılarından dolayı teşekkür plaketi ve kendi arşivinden hazırladığı fotoğraf albümü hediye etti.

İlçedeki birçok eserde katkısı var

Aslen Kahramanmaraşlı olup 40 yıldan beri Darende'de yaşayan ve Darende'deki birçok tarihi eserin onarımı ve yeni yapımı gerçekleşen eserlerde Selahattin Canlı'nın katkısının olduğu öğrenildi. 79 yaşındaki Selahattin Canlı'nın, Darende'de onarılan ve yeniden yapılan Somuncu Baba Külliyesi, Zaimoğlu Çarşı Camii, Yavuzlar Mahallesi Camii, Hasan Gazi Türbesi ve şehitlik, Hasan- Hüseyin Paşa Bedesteni restorasyonu, Dulkadirli Beyliği eseri olan Darende Ulucami, Babalan Abdurrahman-ı Erzincan-i Külliyesi, Aşağı Ulupınar Mahalle Camii, Yukarı Ulupınar Mahallesi Camii tadilatı, Sadrazam Mehmet Paşa Kütüphanesi ve Külliyesi restorasyonu ve taş işçiliği ile yapılan birçok mezarın yapımında bulundu.

Söz konusu ziyaretten oldukça memnun kaldığını belirten Selahattin Canlı, "Darende Kültür Sanat Derneği adına İbrahim Alaattin Ateş ziyarette bulunarak tarafıma taş işçiliğini yaptığım esnada çeşitli zamanlarda çekilen fotoğrafların yer aldığı albüm ve plaket takdim etmesi beni memnun etti. Kendi şahsında Darende Kültür Sanat Derneği'ne teşekkür ederim. Bu arada vefa örneği gösterip hanemizde bizleri ziyaret etmesi ayrıca takdire şayan bir davranıştır" dedi.

"Geçmişini kaybetmiş bir toplum ise geleceğe umutla bakması mümkün değildir"

Darende Kültür Sanat Derneği Başkanı İbrahim Alaattin Ateş de yaptığı açıklamada, "Derneğimiz kurulduğu günden beri ilçemiz kültürüne ve sanat alanlardaki çalışmalarına imkanları ölçüşende katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çalışmaların yürütülmesinde ve ilçemize kültürüne hizmet eden herkese teşekkür ederim. Bu gün burada kendisine ziyaret ettiğimiz Selahattin Canlı, ilçemizde daha önce var olan ve onarılan, sonradan yapılan birçok eserde emeği olan sanatkarlarımızdan birisidir. Kendine ilçemizdeki eserlere değerli katılarıyla soyadı gibi can verdiği için teşekkür ediyorum. Kültür ve sanat kavramları öyle bir değer ki, yaşatmaz ve gelecek nesillere aktaramazsanız, kaybolup gider geçmişini kaybetmiş bir toplumun ise geleceğe umutla bakması mümkün değildir. Bu nedenle kültüre ve sanata katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Eserlere eser katan taş ustasına vefa
Eserlere eser katan taş ustasına vefa
Eserlere eser katan taş ustasına vefa
Eserlere eser katan taş ustasına vefa
Eserlere eser katan taş ustasına vefa

İbrahim Alaattin Ateş, Erzincan, Malatya, Darende, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eserlere eser katan taş ustasına vefa - Son Dakika


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