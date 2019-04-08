Son Dakika Haberleri: Eşi, Baldızı ve Kayınbiraderini Öldüren Zanlı, Eve Çift Tabancayla Gelmiş (2)

Eşi, Baldızı ve Kayınbiraderini Öldüren Zanlı, Eve Çift Tabancayla Gelmiş (2)

28 dakika önce

GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALDILAR Adana'da, Mehmet Öneker'in tabancayla vurarak, öldürdüğü eşi Ayla Öneker, kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi ve baldızı Reyhan İrketi'nin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca gözyaşlarıyla teslim alındı.

Eşi, Baldızı ve Kayınbiraderini Öldüren Zanlı, Eve Çift Tabancayla Gelmiş (2), System.String[]
GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALDILAR 

Adana'da, Mehmet Öneker'in tabancayla vurarak, öldürdüğü eşi Ayla Öneker, kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi ve baldızı Reyhan İrketi'nin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca gözyaşlarıyla teslim alındı. 3 kardeşin, bugün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent beldesi Pekmezci Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:24 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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