Eşi, Baldızı ve Kayınbiraderini Öldüren Zanlı, Eve Çift Tabancayla Gelmiş (2)
28 dakika önce
GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALDILAR Adana'da, Mehmet Öneker'in tabancayla vurarak, öldürdüğü eşi Ayla Öneker, kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi ve baldızı Reyhan İrketi'nin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca gözyaşlarıyla teslim alındı.
GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALDILAR Adana
'da, Mehmet Öneker'in tabancayla vurarak, öldürdüğü eşi Ayla Öneker, kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi ve baldızı Reyhan İrketi'nin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca gözyaşlarıyla teslim alındı. 3 kardeşin, bugün merkez Yüreğir
ilçesine bağlı Doğankent
beldesi Pekmezci Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:24 Kaynak: DHA
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