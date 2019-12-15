Eşi tarafından darbedildiği iddia edilen kadın hayatını kaybetti (2) - İZMİR - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedildiği öne sürülen 38 yaşındaki kadın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kadının organları bağışlandı.

Alınan bilgiye göre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Filiz T'nin, gece geç saatlerde beyin ölümü gerçekleşti. Kadının organları, yakınlarınca bağışlanırken, sabaha karşı iki böbreği, karaciğeri ve korneaları 5 hastaya nakledildi.

Ödemiş'te defnedildi

Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak ailesinin yaşadığı Ödemiş'in Kızılcaavlu Mahallesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenaze törenine yakınlarının yanı sıra köylüler katıldı. Bu arada sabah saatlerinde mahalleye gelen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş aileye başsağlığı diledi.

Abladan, kahvehanede oturan erkeklere tepki

Ölen Filiz T'nin ablası Nesrin Geyranlı, cenazenin getirilişi sırasında kahvehanedeki erkeklere tepki gösterdi. Geyranlı, "Alayınız kahvehanede oturuyorsunuz. Kendiniz kahvehanede otururken kadınları da tarlalarda çalıştırıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Filiz T'nin babası Osman Toprak, şikayetçi olacağını belirterek "Kızım daha önceden de şiddet görüyormuş ama bana söylemiyordu." dedi.

Filiz T'nin halası Ayşe Arıcı ise yeğeninin daha önce de şiddet gördüğü yönünde duyumlar aldıklarını kaydederek zanlının en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 10 Aralık Salı günü hastaneye kaldırılan Filiz T'nin beyin travması geçirdiği belirlenmiş, omuriliğinde de kırık tespit edilmişti. Yoğun bakıma alınan Filiz T'yi darbettiği ileri sürülen İbrahim T, üç gün sonra gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri de konuyla ilgili çalışma başlatmıştı.