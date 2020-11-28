Eşi tarafından vurulan genç anne 12 günlük yaşam mücadelesi kaybetti- Olay günü babası ölen genç anne, geride gözü yaşlı annesi bir de 10 aylık... - Son Dakika

Eşi tarafından vurulan genç anne 12 günlük yaşam mücadelesi kaybetti

Olay günü babası ölen genç anne, geride gözü yaşlı annesi bir de 10 aylık bebeğini bıraktı

BİLECİK - Bilecik'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan Cemile Nur Acar (23), 12 günlük yaşam mücadelesi kaybetti. Genç anne geride gözü yaşlı annesiyle bir de 10 aylık erkek bebek bıraktı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'te 2019 yılında dünya evine giren ve geçimsizlikten dolayı boşanma davası süren Onur- Cemile Nur Acar aralarındaki başka bir husumetten kaynaklanan ceza davası için 16 Kasım günü Bilecik Adliyesine gittiler. Görülen dava sonrası Cemile Nur Acar babası Abdullah Duman ile adliye çıkışı Cumhuriyet Meydanında Onur Acar ile karşılaştılar. Yaşanan bir tartışma sonrası Onur Acar yanında bunulan av tüfeğiyle baba kızın üzerine kurşun yağdırdı.

Ağır yaralanan baba kız, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen olay günü baba Abdullah Duman kurtarılamamıştı. Ağır yaralı Cemile Nur Acar ise, Eskişehir Tıp Fakültesine sevk edilmişti.

12 gündür yaşam savaşı veriyordu

Eskişehir Tıp Fakültesinde tedavi altında bulunan genç anne Cemile Nur Acar 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç anne geride gözü yaşlı bir anne bir de 10 aylık bebeğini bıraktı.