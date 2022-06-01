Eşi ve çocukları uyurken evini yakan baba öldü, ailesi ağır yaralı - Son Dakika
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Eşi ve çocukları uyurken evini yakan baba öldü, ailesi ağır yaralı

01.06.2022 12:11

Eşi ve çocukları uyurken evini yakan baba öldü, ailesi ağır yaralı Vücudunda yanıklar oluşan anne ve 2 çocuğunun hayati tehlikesi devam ediyor Manisa'nın Kula ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir baba evi yaktı.

Eşi ve çocukları uyurken evini yakan baba öldü, ailesi ağır yaralı

Vücudunda yanıklar oluşan anne ve 2 çocuğunun hayati tehlikesi devam ediyor

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir baba evi yaktı. Kendisinin de evde olduğu sırada evi yakan baba yaşamını yitirirken, anne 3 ile 6 yaşındaki iki çocuk ise yanıklardan dolayı ağır yaralandı.

Olay, Kula ilçesine bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İbrahim Sancar, sabah saat 05.00 sıralarında eşi Zeliha Sancarile çocukları Kader Sancarve Fırat Sancar evde uyuduğu sırada eline aldığı kolonya şişesiyle evi yaktı. Evden alevler yükseldiğini gören mahalleli vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekpleri, yanan eve müdahale ederek çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Evi yakan baba İbrahim Sancarile evde bulunan anne Zeliha Sancarile çocukları Kader Sancarve Fırat Sancar(3), ekipler ve vatandaşların yardımıyla yanan evden çıkarılarak ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evi yakan baba İbrahim Sancar(37), Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, anne Zeliha Sancar3.derece yanık vakasıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne, vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan 3 ve 6 yaşındaki çocuklar ise İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağır yaralı olarak İzmir ve Manisa'ya sevk edilen anne ile çocuklarının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Eşi ve çocukları uyurken evini yakan baba öldü, ailesi ağır yaralı
Eşi ve çocukları uyurken evini yakan baba öldü, ailesi ağır yaralı
Eşi ve çocukları uyurken evini yakan baba öldü, ailesi ağır yaralı
Eşi ve çocukları uyurken evini yakan baba öldü, ailesi ağır yaralı

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Manisa'da bunalıma giren adam evini cayır cayır yaktı! Kendisi öldü eşi ve iki çocuğu ağır yaralandı Manisa'da bunalıma giren adam evini cayır cayır yaktı! Kendisi öldü eşi ve iki çocuğu ağır yaralandı Manisa'da bunalıma giren adam, eşi ve çocukları evdeyken evi cayır cayır yaktı! Yaşanan olayda evi yakan adam öldü, ailesi ağır yaralandı Manisa'da bunalıma giren adam, eşi ve çocukları evdeyken evi cayır cayır yaktı! Yaşanan olayda evi yakan adam öldü, ailesi ağır yaralandı Manisa'da evde çıkan yangında baba öldü, 2 çocuğu ile eşi yaralandı Manisa'da evde çıkan yangında baba öldü, 2 çocuğu ile eşi yaralandı
Kaynak: İHA

Manisa, Çocuk, Kula, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşi ve çocukları uyurken evini yakan baba öldü, ailesi ağır yaralı - Son Dakika


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