Eşi ve çocuklarıyla kazada yaralanan sürücü kurtarılamadı - Son Dakika

BURDUR'da, dün traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yaralanan sürücü Halil Acar (53) bugün hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Büğdüz köyü yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan merkeze bağlı Kökez köyüne giden Halil Acar'ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sürüklenerek, şarampole devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan sürücü Halil Acar, eşi Gülay Acar (48), kızı Canan Acar (26) ile oğlu Musa Berk Acar (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kurtarma ekibinin traktörün altından çıkardığı yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Burdur'daki müdahale sonrası Isparta'daki özel hastaneye sevk edilen Halil Acar, bugün yaşamını yitirdi. Halil Acar'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası toprağa verildi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü, Musa Berk Acar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.