Son Dakika Haberleri: 'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi cinayet 5 yıl sonra ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi cinayet 5 yıl sonra ortaya çıktı

49 dakika önce

- 'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi cinayet 5 yıl sonra ortaya çıktı Polisin şüphesi 5 yıllık cinayeti aydınlattı 5 yıl önce ölüp otopsi yapılmadan gömülen A.Y.'nin ölümünü şüpheli bulan polis, mezarın açılmasını istedi A.Y.

- 'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi cinayet 5 yıl sonra ortaya çıktı
Polisin şüphesi 5 yıllık cinayeti aydınlattı
5 yıl önce ölüp otopsi yapılmadan gömülen A.Y.'nin ölümünü şüpheli bulan polis, mezarın açılmasını istedi
A.Y.'nin bulunduğu mezar açılıp cesetle birlikte toprak örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
Polisin titiz çalışması sonucu A.Y.'nin, eşi ve eşinin yasak aşk yaşadığı kişi tarafından öldürüldüğü belirlendi
MARDİN - Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro amirliği ekipleri 2014 yılında evinde ölü olarak bulunan A.Y'nin ölümünü şüpheli buldu. Polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu 5 yıl önce 'Eşim evde balık ayran yedi, balık galiba bayattı ondan öldü" diyen F.Y.'nin sevgilisi ile A.Y.'yi boğarak öldürdüğünü belirledi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, A.Y., 31 Aralık 2014 tarihinde evinde ölü olarak bulundu. A.Y.'nin eşinin 'balık ayran yedi, balık bayattı ondan ölmüş olabilir' söyleminin ardından otopsisi yapılmadan defnedildi. A.Y.'nin çevresini araştıran Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ölümden şüphe ederek A.Y.'nin yattığı mezarın açılmasını istedi. A.Y.'nin cesedi ve toprak örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu inceleme yaparken Cinayet Büro Amirliği ekipleri de incelemelerini sürdürdü. Ölen A.Y.'nin eşi F.Y. ve yasak aşkı olduğu öne sürülen A.D. ile bu şahıslara yardım eden A.Y. hakkında cinayet şüphelisi olarak gözaltı kararı verildi. Mardin ve Hatay illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla F.Y. ve A.D. gözaltına alındı.
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden A.D ve F.Y., kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üçüncü şahıs A.Y'nin ise yakalama emri ile arandığı, dolandırıcılık suçundan tutuklandığı öğrenildi.
A.Y.'nin eşi F.Y. ve yasak aşk yaşadığı A.D. tarafından boğularak öldürüldüğü öğrenildi.
'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi cinayet 5 yıl sonra ortaya çıktı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:52 Kaynak: İHA
Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi, gerçek mezar açılınca ortaya çıktı Emre Aşık ve 3 yaşındaki kızının videosundaki dialog kan dondurdu Şanlıurfa'da aileler çatıştı, 8 kişi yaralandı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi Dansözlere para takan kocasını bıçakladı! Ağır tahrik indirimi aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 18:41:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi cinayet 5 yıl sonra ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]