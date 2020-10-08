EŞİNE İŞKENCE ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

EŞİNE İŞKENCE ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

08.10.2020 20:45
EŞİNE İŞKENCE ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, System.String[]

Sancaktepe'de 5 yıllık eşi Eda A.'ya işkence iddiası ile Kahramanmaraş Afşin'de gözaltına alınan Mert A., "Kasten yaralama" ve "Eşe karşı eziyet" suçlarından tutuklandı.

Sancaktepe'de 5 yıllık eşi Eda A.'ya işkence iddiası ile Kahramanmaraş Afşin'de gözaltına alınan Mert A., "Kasten yaralama" ve "Eşe karşı eziyet" suçlarından tutuklandı.

Sancaktepe'de 2 Ekim'de  iki çocuk annesi 5 yıllık eşi Eda A.'ya işkence yaptıktan sonra gittiği Kahramanmaraş Afşin'e giden Mert A., burada gözaltına alındı. Buradaki sorgusunda, eşinin kendisini aldattığını öne süren Mert A., "Bu nedenle eşimle tartışmaya başladık. Oklavayla kafama vurdu bende kendisini darp ettim. Kesinlikle kesici bir alet kullanmadım. Asla şiddetle vurmadım, çünkü çocuklar yanımızdaydı. Arkadaşımı aradım geldi beni aldı. 4-5 saat dışarıda dolaştık. Eve geldiğimde eşimin yüzünün mor ve her yanının yanık olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda bana anlatamayacağını çünkü başının belaya gireceğini söyledi. Israrla kimin yaptığını sordum fakat cevap vermedi" dedi. Eşinin daha sonra bir akrabasına gittiğini, kendisinin de ilaç ve krem alarak oraya gittiğini söyleyen Mert A., "Ambulans geldi. Yetkililer eşimi tek başına götürmek istediler. Eşim tek başına gitmek istemedi. Sağlık ekiplerini gönderdik. Ben eve döndümö dedi.

'EŞİMİ KİM BU HALE GETİRDİ BİLMİYORUM'

Eşinin daha sonra hastaneye götürüldüğünü ve ardından da fotoğrafları ve videoyu gördüğünü söyleyen Mert A., "Doğru olmayan yazılar yazmışlardı. Medyada doğru olmayan yazıları yazanlardan şikayetçiyim. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Kesinlikle eşimi bıçakla yaralamadım, tehdit etmedim. Eşimi kim neden bu hale getirdi bilmiyorum. Eğer eşime işkence yapmış olsaydım olay günü kaçardım" dedi.

SAVCILIK SORGUSUNUN ARDINDAN TUTUKLANMAYA SEVK EDİLDİ

Mert A., emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında, "Kasten yaralamaö ve "Eşe karşı eziyetö başlatılan soruşturma kapsamında SEGBİS sistemi ile ifade verdi. Savcılık, ifadesinin ardından Mert A.'yı atılı suçlardan tutuklanması talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.  Mert A., SEGBİS sistemi yaptığı savunmada kendisini aldattığı için eşiyle tartıştıklarını iddia ederek, "Eşimi yaralamadım" dedi.

'KENDİME ZARAR VERDİM EŞİME ZARAR VERMEDİM'

Eşinin telefondaki delilleri yok etmemesi için onun telefonunu aldığını söyleyen Mert A., "Eşim beni aldattığını kabul etmektedir. Ben jandarmaya kendim teslim oldum, kaçmadım. Ben eşimi yaralamış olsam bende de yara izleri olurdu. Ben kendime ve eve zarar verdim, eşime zarar vermedim. Suçsuzum, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme Mert A.'yı, "Kasten yaralama" ve "Eşe karşı eziyet" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Kahramanmaraş, Sancaktepe, Afşin, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNE İŞKENCE ETTİĞİ İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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