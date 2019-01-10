Eşine kızdı öldüğünü anons ettirdi, belediye ile mahkemelik oldu

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Eşine Kızıp Öldüğünü Anons Ettiren Vatandaş, Belediye ile Mahkemelik Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi