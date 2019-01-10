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Eşine Kızdı Öldüğünü Anons Ettirdi, Belediye ile Mahkemelik Oldu

24 dakika önce

Eşine kızdı öldüğünü anons ettirdi, belediye ile mahkemelik oldu Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü İzzet Kunt, yanlış beyanda bulunduğu için Menderes Dinler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söylediADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde eşiyle arası bozuk olduğu iddiasıyla kendisi için "öldü"...

Eşine kızdı öldüğünü anons ettirdi, belediye ile mahkemelik oldu
Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü İzzet Kunt, yanlış beyanda bulunduğu için Menderes Dinler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde eşiyle arası bozuk olduğu iddiasıyla kendisi için "öldü" anonsu yaptıran kişi hakkında belediye suç duyurusunda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Hacımirzalı Mahallesi'nde yaşayan Menderes Dinler adlı vatandaş iddiaya göre kendisini "Ergün" olarak tanıttığı belediye personeline kardeşi Menderes Dinler'in öldüğünü, bunu hoparlörden anons etmelerini söyledi. Vatandaşın başvurusu üzerine belediyenin nöbetçi zabıta personeli, Menderes Dinler'in öldüğünü, cenazesinin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Buruk Mezarlığı'na defnedileceğini anons etti. İlçe genelinde yapılan anons sonrası Menderes Dinler'in eşi ve akrabalarına gelen taziye telefonlarının ardından Dinler'in ölmediği, anons ilanını sahte isimle verdiği ortaya çıktı. Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü İzzet Kunt, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk'ün talimatıyla yanlış beyanda bulunmaktan Menderes Dinler hakkında Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü İzzet Kunt, "Bilginiz doğrultusunda cenaze anonsları zabıta müdürlüğünden yapılıyor. Gelen vatandaşlarımızın beyanı asıl olduğu için gelen vatandaşımız nöbetçi arkadaşımıza cenaze anonsu için başvuruda bulunmuş. Cenazesinin olduğunu, 30 yaşında kardeşinin vefat ettiğini ve anons ettirmek istediğini beyan etmiş. Nöbetçi arkadaşımız da şahsın verdiği bilgiler doğrultusunda yazmış, imzası karşılığında da tutanağı tutmuş ve şahsın imzasını almış. Biraz sonra belediyeye gelen ihbar üzerine şahsın eşi aramış bu öldü mü diye sormuş? Eşinin yaşadığını söylemiş. Bunun üzerine yapılan araştırma sonucunda eşleştirdik, kamera görüntülerine baktık. Vatandaşın yaşadığını, ismini değiştirerek söylediği tespit edildi. Biz de bunu başkanımıza bildirdik. Başkanımız da gerekli işlemi yapın dedi. Biz de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk ve gerekli evrakları sunduk, sonucunu bekliyoruz. Eşiyle arasında olan bir sıkıntıdan dolayı böyle bir yola başvurduğu söyleniyor" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:08 Kaynak: İHA

Menderes, Zabıta, Kozan, Genel
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