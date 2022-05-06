Eşini başına çekiçle vurarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak - Son Dakika
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Eşini başına çekiçle vurarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak

06.05.2022 10:47
Eşini başına çekiçle vurarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, eşinin eve alkollü gelmesine kızıp otomobilinin lastiklerinin havasını indiren Şahizer Ayçelebi, kocası Ahmet Ayçelebi tarafından uyuduğu esnada başına çekiçle vurarak öldürüldü. Ahmet Ayçelebi'nin 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, eve alkollü gelmesine kızıp otomobilinin lastiklerinin havasını indiren eşi Şahizer Ayçelebi'yi (58) uyuduğu sırada başına çekiçle vurarak öldüren Ahmet Ayçelebi'nin (58), 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

"OĞLUM ANNENİN CANINA KIYDIM"

Olay, 2 Şubat günü Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'nde meydana geldi. Şahizer Ayçelebi, eve alkollü gelen eşi Ahmet Ayçelebi'ye kızıp, aracının lastiklerinin havasını indirerek anahtarını aldı. Sabaha karşı uyanan Ahmet Ayçelebi, sigara içmek için dışarı çıktığında otomobilinin lastiklerinin inik olduğunu ve hava kompresörünün bagajında olmadığını görüp sinirlendi. Eline aldığı çekiçle eşinin uyuduğu odaya giren Ahmet Ayçelebi, onun boğazını sıkıp başına defalarca çekiçle vurdu. Daha sonra tekrar dışarı çıkarak sigara içen Ahmet Ayçelebi oğlunu arayarak, "Oğlum annenin canına kıydım. Hemen buraya gel" dedi. Eve gelen oğlu, annesinin cesediyle karşılaşıp, polise haber verdi. Gözaltına alınan Ahmet Ayçelebi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

Cumhuriyet savcısı, Ahmet Ayçelebi hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Ahmet Ayçelebi'nin ifadesine de yer verildi. Eşinin kendisini sürekli dövdüğünü ileri süren Ahmet Ayçelebi, olay günü de kendisinin alkol bağımlısı olduğu için eşiyle tartıştıklarını ve aracının lastiklerinin havasını indirdiğini söyledi. Ayçelebi, "Olay günü bir anlık sinirle öldürdüm" dedi. Savcı, Ahmet Ayçelebi'nin, 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak eşini canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasını talep etti. İddianamede, Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Eşini başına çekiçle vurarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak
Eşini başına çekiçle vurarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak
Eşini başına çekiçle vurarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak
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Ağırlaştırılmış Müebbet, Zonguldak, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini başına çekiçle vurarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak - Son Dakika


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