Manisa\'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı\'da sınırda yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ikamet eden Adem Yanar (46) ile Rukiye Yanar (43) çifti arasında 20 Aralık Cumartesi gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre çift otomobille seyahat ederken tartışma devam etti. İddiaya göre Adem Yanar, Turgutlu ilçesi Ova mevkiinde eşini tabanca ile vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

Rukiye Yanar'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada Rukiye Yanar'a ulaşılamazken eşi Adem Yanar'ın, İran'a kaçmak üzere Ağrı'nın Doğubeyazıt'ın ilçesine gittiği tespit edildi.

TARLADA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şüpheli takip sonucunda Ağrı'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde eşini öldürdüğünü söylemesi üzerine Turgutlu'da Ova mevkiine giden polis ekiplerinin yaptığı aramada Rukiye Yanar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Rukiye Yanar'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.