Son Dakika Haberleri: Eşini Öldüren Sanığa 21 Yıl Hapis Cezası

Eşini Öldüren Sanığa 21 Yıl Hapis Cezası

1 saat önce

İzmir'in Tire ilçesinde eşini ütü kablosuyla boğduktan sonra bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 21 yıl hapis cezası verildi.

Eşini Öldüren Sanığa 21 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde eşini ütü kablosuyla boğduktan sonra bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 21 yıl hapis cezası verildi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Bayram Korkmaz ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık olarak ifade veren İ.K. sanıkla aynı koğuşta kaldığını belirterek, Korkmaz'ın eşini namus meselesinden öldürdüğünü anlattığını ve bundan üzüntü duyduğunu kendisine söylediğini ifade etti.

İddia makamı, "Eşini kasten öldürmek" suçundan sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Eşinin kendisini aldattığını iddia eden sanık Korkmaz, o olayı bir daha yaşamamak adına bununla ilgili konuşmak istemediğini beyan etti.

Mahkeme heyeti, "Eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı Korkmaz'ın bu cezasını, "cinayeti tahrik altında işlediği" gerekçesiyle 21 yıla indirdi.

Heyet, hakkında iyi hal indirimi uygulanmayan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

İzmir'in Tire ilçesindeki Bahariye Mahallesi'nde yaşayan Bayram Korkmaz, 2016'nın Aralık ayında, bir süre ayrı yaşadığı eşi Kader Korkmaz'la tartışmış, ütü kablosuyla boğduğu eşini daha sonra bıçaklamıştı. Olayın ardından teslim olan Korkmaz hakkında "Eşini kasten öldürmek" suçlamasıyla dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:57 Kaynak: AA

Tire, İzmir, Güncel
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