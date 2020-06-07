Eşini öldüren zanlı: Herkes hak ettiğini buldu (2) - Son Dakika

Eşini öldüren zanlı: Herkes hak ettiğini buldu (2)
TUTUKLANDIKonya'da dini nikahlı eşi Nargül Ünver'i (47) pompalı tüfekle ateş ederek öldüren, 44 suçtan kaydı bulunan ve bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu belirlenen Ahmet Ünal (36), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Konya'da dini nikahlı eşi Nargül Ünver'i (47) pompalı tüfekle ateş ederek öldüren, 44 suçtan kaydı bulunan ve bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu belirlenen Ahmet Ünal (36), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 03:19 Kaynak: DHA
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