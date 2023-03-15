Eşini öldürüp, intihara kalkışan kocanın bağışlanan organları, 3 hastaya nakledildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eşini öldürüp, intihara kalkışan kocanın bağışlanan organları, 3 hastaya nakledildi

15.03.2023 16:47
Eşini öldürüp, intihara kalkışan kocanın bağışlanan organları, 3 hastaya nakledildi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı eşi Arzu Tutal'ı (48) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Hıdır Tutal'ın (50), kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı eşi Arzu Tutal'ı (48) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Hıdır Tutal'ın (50), kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Tutal'ın bağışlanan organları, nakil bekleyen 3 hastaya nakledildi.

Olay, 12 Mart günü saat 19.00 sıralarında İncilipınar Mahallesi 1197 Sokak'ta meydana geldi. Servis şoförü Hıdır Tutal ile 2 çocuk annesi eşi Arzu Tutal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında tabancasını alan Hıdır Tutal, kendisini engellemek isteyen kızı B.T.'nin (15) gözü önünde eşi Arzu Tutal'a peş peşe ateş etti. Arzu Tutal başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıdaki polisleri fark eden Hıdır Tutal, kızı B.T.'yi dışarı çıkardıktan sonra aynı tabancayla kendini başından vurarak intihara kalkıştı. İtfaiye ekibinin kapıyı kırmasıyla içeri giren sağlık ekipleri, Arzu Tutal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hıdır Tutal ise ambulansla bir özel hastaneye kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Hıdır Tutal'ın tedavi gördüğü hastanede dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Hıdır Tutal'ın ameliyatla böbrekleri ve karaciğeri alındı. Tutal'ın böbrekleri İzmir'deki bir özel hastanede 2 hastaya, karaciğeri ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nde nakil bekleyen bir başka hastaya nakledildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Eşini öldürüp intihara kalkışan kocanın bağışlanan organları, 3 hastaya nakledildi Eşini öldürüp intihara kalkışan kocanın bağışlanan organları, 3 hastaya nakledildi Manisa'da fırında çıkan yangın söndürüldü Manisa'da fırında çıkan yangın söndürüldü

Pamukkale, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini öldürüp, intihara kalkışan kocanın bağışlanan organları, 3 hastaya nakledildi - Son Dakika


Son Dakika
16:39 Eşini öldürüp intihara kalkışan kocanın bağışlanan organları, 3 hastaya nakledildi
16:34 Sel görüntülerini paylaşan Pınar Deniz isyan etti: Biz neden sürekli ölüyoruz, toplanan paralar nerede?
16:25 Şanlıurfa'yı vuran sel felaketiyle birlikte, sokakları mesken tutan yılanlar dehşet saçtı!
16:24 Kayıtları ortalığa dökülen Jorge Jesus, suskunluğunu bozdu: Kontratımın bittiğini herkes biliyor
16:17 TFF'nin "Trendyol forması" kararı tartışma yarattı! Sosyal medyada futbolseverlerden tepki büyük
16:11 Bir dakika olsun düşünmediler! Akıntıya kapılan anne ve çocuğunu güçlükle kurtardılar
15:48 Sel felaketinde 8 büyükbaş hayvan telef oldu
16:03 Yürek yakan anlar! Akıntıya kapılan yaşlı adama yardım etmek yerine çekmeye devam etti
15:50 Yürek parçalayan anlar! Sele kapılan yaşlı adam elini uzattı, yardım etmek yerine çekime devam etti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya için NATO üyeliği sinyali: Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2023 17:15:00. #1.11#
SON DAKİKA: Eşini öldürüp, intihara kalkışan kocanın bağışlanan organları, 3 hastaya nakledildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement