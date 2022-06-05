Eşini öldürüp, kızını yaralayan sanığa, 2 kez müebbet hapis istemi

ORDU'nun Korgan ilçesinde yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i (45) kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren, kızı Havva Nur Pişkin'i (22) ise yaralayan İbrahim Pişkin (47) hakkında 'Nitelikli kasten insan öldürme' ve 'Nitelikli kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçlarından iddianame düzenlendi. Hakkında 2 kez müebbet hapis cezası istenen sanık Pişkin, iddianamedeki ifadesinde, "Alkollüydüm, kazayla oldu. Kasıt yok" dedi.

Olay, 11 Kasım 2021'de Korgan ilçesi Merkez Caddesi'nde meydana geldi. Kendisine ait minibüsle giden İbrahim Pişkin, çocukları ile birlikte yolda yürüyen boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i gördü. Pişkin, aracını eşinin üzerine sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yere yığılan eşini tekmeledi. Bu sırada Selime Pişkin'in yanındaki kızı Havva Nur Pişkin de çarpmanın etkisiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, İbrahim Pişkin'i linç etmeye çalıştı. Olay yeri yakınındaki jandarma ekipleri, kalabalığın arasından çıkardıkları Pişkin'i gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen 4 çocuk annesi Selime Pişkin, yolda yaşamını yitirdi. Pişkin, Soğukpınar Mahallesi'nde toprağa verildi. Pişkin'in eşine çarpma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

2 KEZ MÜEBBET İSTENDİ Taksiciliğin yanı sıra öğrenci servis taşımacılığı yapan İbrahim Pişkin, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Olaya ilişkin Korgan Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Eşini öldürüp, kızını yaralayan Pişkin için, 'Nitelikli kasten insan öldürme' ve 'Nitelikli kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame düzenlendi. Savcılık, boşanma aşamasındaki eşini öldüren ve kızını da yaralayan İbrahim Pişkin için ayrı ayrı 2 kez müebbet hapis cezası istedi. Hazırlanan iddianame Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı 'na gönderildi.

İbrahim Pişkin iddianamedeki ifadesinde, "Alkollüydüm, kazayla oldu. Kasıt yok" dedi.