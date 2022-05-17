Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü adamı silahla vurarak yaraladı - Son Dakika
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Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü adamı silahla vurarak yaraladı

17.05.2022 14:35
Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü adamı silahla vurarak yaraladı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, A.B. isimli adam, eşini telefonla rahatsız ettiğini iddia ettiği M.G.'yi işlettiği beyaz eşya mağazasında tabancayla vurarak yaraladı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, A.B. (49) eşini telefonla rahatsız ettiğini ileri sürdüğü M.G.'yi (30) iş yerinde tabancayla vurarak yaraladı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MESAJLAŞIP MESAJLAŞMADIĞINA BAKTI

Öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Gelik Beldesi Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.B. eşini telefonla arayarak rahatsız ettiği iddiasıyla aynı mahallede oturan M.G.'nin işlettiği beyaz eşya mağazasına gitti. A.B., M.G.'nin elinden telefonunu alarak eşiyle mesajlaşıp mesajlaşmadığına baktı. Bu sırada yaşanan tartışma üzerine A.B. üzerinde bulunan tabancayı çıkartarak M.G.'ye ateş etti. Kurşun M.G.'nin çenesini sıyırıp duvara saplanırken, A.B. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.G. tedavi altına alındı. Polis, A.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü adamı silahla vurarak yaraladı
Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü adamı silahla vurarak yaraladı
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Gelik Beldesi, Zonguldak, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü adamı silahla vurarak yaraladı - Son Dakika


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