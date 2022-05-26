Eşini terk eden kadın babasının evine sığındı! Damat tüfekle kayınpederinin evini bastı - Son Dakika
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Eşini terk eden kadın babasının evine sığındı! Damat tüfekle kayınpederinin evini bastı

26.05.2022 08:45

Edirne'de kadın eşini terk ederek babasının evine sığındı. Koca Özgür Civanım ile babası Mehmet Civanım ise kayınpederi Mehmet Özdemir'in evini tüfekle bastı. Öfkeli kalabalığın elinden polis tarafından kurtarılan baba- oğlu, hastanede tedaviye alındı. Arbede sırasında 2 polis de hafif yaralandı.

Saat 21.00 sıralarında, Yeniimaret Mahallesi Belediye Evleri mevkisinde Özgür Civanım'ın ismi öğrenilemeyen eşi, çıkan tartışmanın ardından bir süre önce evi terk edip babası Mehmet Özdemir'in evine gitti. Bu nedenle iki aile arasında husumet oluştu.

TÜFEKLE KARISININ AİLE EVİNİ BASTI

Özgür Civanım, bugün babası Mehmet Civanım ile birlikte yanlarına aldıkları av tüfeğiyle aynı mahallede oturan kayınpederinin evini bastı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Mehmet Civanım, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Şans eseri yaralanan olmazken, Özdemir'in yakınları ve komşuları Özgür Civanım ile babası Mehmet Civanım'a saldırdı.

Tüfekle kayınpederinin evini basan damat ve babası, meydan dayağı yedi

BABA VE OĞLUNU DÖVDÜLER

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu, kalabalığın elinden güçlükle alındı. Bu sırada 2 polis memuru da arbedede hafif yaralandı.

Tüfekle kayınpederinin evini basan damat ve babası, meydan dayağı yedi

3 GÖZALTI VAR

Yaralı baba- oğul ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurlarına ise olay yerinde ayakta müdahale edildi. Polis, olay sonrası 3 kişiyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da olay yerine gelerek, bilgi aldı. Mahallede yeni bir olay yaşanmaması için önlem alındı.

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Kaynak: DHA

Mehmet Özdemir, Polis, Saat, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini terk eden kadın babasının evine sığındı! Damat tüfekle kayınpederinin evini bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini terk eden kadın babasının evine sığındı! Damat tüfekle kayınpederinin evini bastı - Son Dakika
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