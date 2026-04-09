Eşini ve kızını öldürüp, diğer kızını yaraladıktan sonra intihar eden emekli uzman çavuşun psikolojisinin bozuk olduğu iddiası
Eşini ve kızını öldürüp, diğer kızını yaraladıktan sonra intihar eden emekli uzman çavuşun psikolojisinin bozuk olduğu iddiası

09.04.2026 08:03
Ankara'da bunalıma girdiği ileri sürülen emekli uzman çavuş, tabanca ile eşini ve iki kızını vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Saldırı sonucu kızlardan biri ve annesi hayatını kaybederken, ağır yaralanan diğer kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam Sincan ilçesi Hürriyet Mahallesi İrfan Züm Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, emekli Uzman Çavuş Remzi Büyükköprü (55), beylik tabancasıyla eşi Deniz Büyükköprü (46) ile kızları Simge Büyükköprü (21) ve Irmak Nehir Büyükköprü'yü (16) vurduktan sonra aynı silahla başına ateş etti. Olayda Irmak Nehir, anne Deniz ve baba Remzi Büyükköprü olay yerinde hayatını kaybederken, çenesinden vurulan ve ağır yaralı halde evden kaçmayı başaran Simge Büyükköprü ise Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından anne, baba ve vefat eden kızlarının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından anne ile kızının Eskişehir'de, intihar eden adamın ise Kırıkkale'de toprağa verileceği öğrenildi.

Büyük kızından babasının psikolojik problemleri olduğu iddiası

Simge Büyükköprü'nün geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Çenesinden vurulduğu için konuşamayan Simge Büyükköprü'nün hastanede kağıda babasının bunalımda olduğunu, maddi problemleri bulunduğunu ve kendisini önce odaya kilitleyip, daha sonra kaçarak kurtulduğunu yazdığı öğrenildi.

"Ara sıra her evde olduğu gibi bağırma ve kavga seslerini duyardık"

Olayla ilgili konuşan apartman yöneticisi Levent Çolak, "Bu kadar şiddetli bir olay olacağını tahmin etmemiştik. Saldırıya uğrayan kızlardan biri yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Saldırgan olayı gerçekleştirdikten sonra başına ateş ederek intihar etmiş. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz. Fazla samimi olduğumuz bir komşumuz değildi. Komşumuzun psikolojisi hakkında da bir bilgimiz yok. Ara sıra her evde olduğu gibi bağırma ve kavga seslerini duyardık. Dışarıda kaldığımız için müdahale etme imkanımız olmazdı. 10 senedir burada ikamet ediyorlarmış. Yaralı kızlardan biri evden kaçmayı başararak komşusuna sığınmış. Onun da durumu ağırmış. Ameliyattan çıkmış, çenesinden vurulmuş. İlgili ekipler buradaydı, çalışmalarını gerçekleştirdiler" dedi.

"Üzerinde kan lekeleri vardı"

Komşulardan Taner Öcal ise, "Evimde oturduğum sırada ambulansların geldiğini gördüm. Olayla ilgili ekiplere ihbarda bulunmuş diğer komşularımız. Jandarmaya kapıyı açtık. Yaralanan kızı gördüm, üzerinde kan lekeleri vardı. Ağzından yaralıydı. Konuşamadığı için eliyle evini işaret ediyordu. Bildiklerimizin hepsi bu kadar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

