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Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu

15.10.2021 08:12

Kendisinden 3 gündür haber alınamayan otel işletmecisi Nuri Yıldız'ın cesedi Beylikdüzü'nde bulundu. Polis ekipleri, silahla vurularak öldürülen Nuri Yıldız'ı kimin öldürdüğünü araştırıyor. Yıldız'a ulaşmak için evine çilingirle giren ekipler, birkaç gün önce şahsın karısının boğazı kesilmiş cansız bedenini bulmuştu.

Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere kavşağında içi yanmış şekilde terkedilen otomobilin sahibinin Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi Nuri Yıldız olduğu öğrenildi.

KARISININ BOĞAZINI KESMİŞLER

Kendisinden haber alınamayan şahsa ulaşmaya çalışan polis ekipleri, savcı kararıyla Avcılar Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan Nuri Yıldız ve ailesinin kaldığı eve çilingir yardımıyla girdi. Evde yapılan aramada Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız, boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

OTOMOBİLİNİ YANMIŞ HALDE BULDULAR

Polis ekipleri, kapıda herhangi bir zorlamaya rastlamazken, katil yada katillere kapıyı Esra Yıldız'ın açmış olabileceği düşünülüyor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemelerde, otel sahibi Nuri Yıldız'ın olay sabahı eşiyle birlikte evden çıkarak kendi aracıyla otellerine gittiklerini, sonrasında ise Esra Yıldız'ın taksiye binerek eve döndüğünü belirledi. Fakat, bir kısmı yanan otomobilin yolcu ön cam ve şoför camının kırık olduğu, araç anahtarının da kontak üzerinde olduğu tespit edildi. Polis, tüm aramalara rağmen bulunamayan Nuri Yıldız'ın peşine düştü.

BAŞINA BİR EL ATEŞ ETMİŞLER

3 gün süren çalışmalar sonunda Nuri Yıldız'ın cansız bedeni Beylikdüzü'nde bulundu. Yıldız'ın başına bir el ateş edilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri Nuri Yıldız'ın başından vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Yıldız'ın cansız bedeni cenaze aracına konularak, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Nuri Yıldız, Beylikdüzü, Polis, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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