Eşinin cesedi yerde yatarken internette vakit geçirdiği iddiası - Son Dakika
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Eşinin cesedi yerde yatarken internette vakit geçirdiği iddiası

02.03.2023 16:30
Eşinin cesedi yerde yatarken internette vakit geçirdiği iddiası

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eşi Gamze Yağlıoğlu'nu (30) balkondan atarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Alper Yağlıoğlu'nun (30) yargılandığı davada, genç kadının ailesinin avukatı, sanığın, eşinin cesedi yerde yatarken, sosyal medyada vakit geçirdiğini iddia etti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eşi Gamze Yağlıoğlu'nu (30) balkondan atarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Alper Yağlıoğlu'nun (30) yargılandığı davada, genç kadının ailesinin avukatı, sanığın, eşinin cesedi yerde yatarken, sosyal medyada vakit geçirdiğini iddia etti. Eşini öldürmediğini savunan Alper Yağlıoğlu ise "Ben eşimi öldürmedim. Katil değilim, eşimi seviyordum" dedi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 24 Kasım 2021 günü oturduğu dairenin 6'ncı katından düşen Gamze Yağlıoğlu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda Gamze Yağlıoğlu'nun sol el tırnaklarından alınan 2 parçada eşi Alper Yağlıoğlu'nun DNA'sı tespit edildi. Oturdukları dairenin bulunduğu sitenin güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde ise Gamze Yağlıoğlu'nun saat 20.52'de düştüğü, eşi Alper Yağlıoğlu'nun ise yaklaşık 1 dakika sonra siteden çıktığı kameralara yansıdı.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Alper Yağlıoğlu'nun dışında, avukatlar ve Gamze Yağlıoğlu'nun annesi Neşe Kıraç duruşmada hazır bulundu.SOSYAL MEDYAYA GİRDİ İDDİASINeşe Kıraç, kızını damadının öldürdüğünü savunarak şikayetini yineledi. Ailenin avukatı ise kamera kayıtlarında Gamze'nin düşme görüntülerinin intihar olaylarındaki düşmeyle örtüşmediğini iddia ederek, "Maktulün yere düşme sırasında bir refleks göstermediği görülüyor. Keza balkondan atlarken tutunacak korkuluklarda da bir parmak izi bulunmadı. Keza ceset yerde yatarken, Alper Yağlıoğlu, sosyal medyaya girip yaklaşık 2 dakika vakit geçiriyor. Ayrıca Gamze'nin bir gün önce Alper'in ailesiyle tatil için mesajlaştığı ortaya çıktı. Yılbaşı için otel rezervasyonu yaptıran kişi neden intihar etsin? Biz sanığın tutukluk halinin devamını istiyoruz" ifadelerini kullandı.SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİSuçlamaları kabul etmeyen sanık Alper Yağlıoğlu ise savunmasında eşini öldürmediğini belirterek, "Katil değilim, eşimi seviyordum" diyerek tahliyesini istedi.Alper Yağlıoğlu'nun avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu, 15 aydır tutuklu bulunan müvekkilinin delil yetersizliği nedeniyle tahliyesini talep etti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, olay yerinde bir keşif daha yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA
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Gamze Yağlıoğlu'nun ölümünde korkunç iddia! Eşinin cansız bedeni yerdeyken, sosyal medyada vakit geçirmiş Gamze Yağlıoğlu'nun ölümünde korkunç iddia! Eşinin cansız bedeni yerdeyken, sosyal medyada vakit geçirmiş

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Son Dakika Güncel Eşinin cesedi yerde yatarken internette vakit geçirdiği iddiası - Son Dakika

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