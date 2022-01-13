Üye Girişi
Eşinin yanında gördüğü kişiye çarpıp aracın altında sürükleyen sanığa 19 yıl hapis istemi - Son Dakika

Eşinin yanında gördüğü kişiye çarpıp aracın altında sürükleyen sanığa 19 yıl hapis istemi

13.01.2022 17:13

Aydın'ın Efeler ilçesinde, geçen 13 Ekim'de boşanma aşamasındaki 39 yaşındaki eşinin yanında gördüğü Şenol Yıldırım'a otomobiliyle çarpıp sürükleyerek kaçan tutuklu sanık Erdinç Aksoy hakkında hazırlanan iddianamede, 'hakaret, kasten öldürmeye teşebbüs ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından 9 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapis cezası istendi.

Efeler'in Osman Yozgatlı Mahallesi'nde, geçen 13 Ekim'de saat 18.00 sıralarında bir otomobilin yolda yürüyen Şenol Yıldırım'a çarpıp, sürüklediğini gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Otomobil uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şenol Yıldırım, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Polis, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, Yıldırım'a çarpan 09 ACF 135 plakalı otomobili tespit etti. Aracın plakasından da sürücüsünün Erdinç Aksoy olduğu belirlendi. Şüpheli, Ovaeymir Mahallesi'nde yakalandı. 1 çocuk babası Aksoy, polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

İDDİANEME HAZIRLANDI

Aydın Cumhuriyet Savcılığı, tutuklanan Aksoy hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede Aksoy'un 'hakaret ve kasten öldürmeye teşebbüs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından 9 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şikayetçi Şenol Yıldırım'ın olayda, vücudunda hayati fonksiyonları orta derecede etkileyecek şekilde kırıklar oluştuğuna dair Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı tarafından verilen rapor da iddianamede yer aldı.

"SENİ BİTİRECEĞİM DİYE TEHDİT ETTİ"

İddianamede sanık Erdinç Aksoy ve şikayetçi Şenol Yıldırım'ın ifadelerine de yer verildi. Aksoy'un ifadesinde, Şenol Yıldırım ile ilk kez olay günü karşılaştığını belirtip, "Kırmızı ışıkta beklediğim esnada eşim Duygu A. ile Şenol Yıldırım'ı birlikte gördüm. Eşim bana uzaktan 'Seni bitireceğim' şeklinde sözle tehditte bulundu. Sonrasında Şenol Yıldırım, kullanmakta olduğum otomobilin sağ ön yolcu kapısından başını içeri uzatarak 'Bekle burada bakalım' dedi. Ben de az miktarda gaza basıp, aracımla Yıldırım'ı iterek korkutmak istedim. İtmem sonucu Yıldırım'ın otomobilimin yanına düşmüş olabileceğini düşündüm ve yola devam ettim. Tekerin Şenol Yıldırım'ın üzerinden geçeceğini düşünmedim" dedi.

Eşinin yanında gördüğü kişiye çarpıp aracın altında sürükleyen sanığa 3 suçtan 19 yıl hapis istemi

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM"

Şenol Yıldırım ise ifadesinde Erdinç Aksoy'u, 1 yıldır birlikte yaşadığını öne sürdüğü Duygu A'nın eski eşi olarak tanıdığını söyledi. Yıldırım, Aksoy'un daha önce de kendisini telefonda ölümle tehdit ettiğini belirtip, "Olay günü de küfür ettiği için Aksoy'un otomobilinin yanına gittim. Araca gittiğimde belinde silah olduğunu düşündüm. Arabanın önüne geçtim. Beni sürükledi. Gözümü açtığımda hastanedeydim" dedi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise Aksoy'un 1.58 promil alkollü olduğu, doğrudan kasıt ile müştekiye çarparak öldürmeye çalıştığı ve olay sırasında otomobilde bulunan akrabası Hakan Y'nin uyarısına rağmen aracını ilerletmeye devam ettiği belirtildi.

Eşinin yanında gördüğü kişiye çarpıp aracın altında sürükleyen sanığa 19 yıl hapis istemi
YORUMLAR
500

Erdinç Aksoy, Efeler, Aydın, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin yanında gördüğü kişiye çarpıp aracın altında sürükleyen sanığa 19 yıl hapis istemi - Son Dakika


İşte bilim dünyasının yeni tartışması: Kenevir, koronavirüs bulaşmasını engelliyor mu? İşte bilim dünyasının yeni tartışması: Kenevir, koronavirüs bulaşmasını engelliyor mu?         
17:10
"Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi "Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi         
16:18
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
DSİ önce yazdı, sonra sildi! Galatasaray Başkanı Elmas'a destek paylaşımı: Başkanım karar nedeniyle sizi kutluyorum DSİ önce yazdı, sonra sildi! Galatasaray Başkanı Elmas'a destek paylaşımı: Başkanım karar nedeniyle sizi kutluyorum         
14:46
Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi         
14:15
Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum? Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?         
13:22
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48

Son Dakika Haberleri
17:13 Eşinin yanında gördüğü kişiye çarpıp aracın altında sürükleyen sanığa 19 yıl hapis istemi
17:10 İşte bilim dünyasının yeni tartışması: Kenevir, koronavirüs bulaşmasını engelliyor mu?
17:07 DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Günaydı'ya FETÖ'den gözaltı
16:43 Çiğköfte hazırladığı sırada dehşeti yaşadı
16:34 Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazası geçirdi
16:31 Muhalefetin "Erdoğan aday olamaz" iddialarına AK Parti'den yanıt: Beyanlar açık ve seçik olarak tutanaklarda ortadadır
16:27 Eski menajerine tazminat ödemesine karar verilen Elçin Sangu isyan etti
16:26 "Tek rakibim THY" sözleri gerçek oldu! Otobüsçüler uçak bileti fiyatlarına zam istedi
16:17 "Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi
16:17 Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun "Gazetecilere para veriyor" iddiasına çok sert yanıt verdi: Trol gibi davranma, bakanlık yap!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 17:22:29. #1.11#
SON DAKİKA: Eşinin yanında gördüğü kişiye çarpıp aracın altında sürükleyen sanığa 19 yıl hapis istemi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement