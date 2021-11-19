Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı - Son Dakika

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanan olayda iddialara göre eşi tarafından darbedilen bir kadın, sinir krizi geçirerek kocasının arabasına saldırdı. Eşinin uzaklaşmasını fırsat bilen kadın, yerden aldığı taş ile dakikalarca park halindeki arabaya zarar verdi.

''SAKİN KARIŞMAYIN'' DİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Çevredeki vatandaşların duruma müdahale etmesi üzerine kadın, "Polisi arayın, sakın siz karışmayın" diyerek tepki gösterdi. Bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla kadın olay yerinden uzaklaştı. Kadının saldırdığı arabaysa çekici yardımı ile kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ESNAF O ANLARI ANLATTI

Olay anlarını anlatan esnaf Bülent Erdal, "Kadın geldi, 'Polis çağırın' dedi. Polis gelmeden önce kadını zaten sakinleştiremedik. Polisi aradık. Dayak yemişti herhalde. Araca taşlar fırlatmaya başladı. Sakinleştiremedik, durmadı. Ondan sonra polis ekiplerini çağırdık. Durdurmaya çalıştık ama durmadı. Arabanın arka camına, ön camına, kaputuna, aynalarına her tarafına taşlarla vurmaya başladı. Biz araya girmeye çalıştığımızda, 'Polisi arayın' dedi. Meğerse eşiymiş. Eşinden dayak yemiş. Araçtan indi, köpeğini aldı diğer tarafa doğru gitti. Eşi gidince, araca saldırmaya başladı" dedi.