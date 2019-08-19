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Eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü, Gaygubet evinde saklanırken yakalandı

1 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda Gaybubet Evinde saklandığı tespit edilen Eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü FETÖ'cü Fatih İ. kimliksiz olarak yakalanarak göz altına alındı.

Eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü, Gaygubet evinde saklanırken yakalandı, System.String[]
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda Gaybubet Evinde saklandığı tespit edilen Eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü FETÖ'cü Fatih İ. kimliksiz olarak yakalanarak göz altına alındı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde FETÖ'cü Eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İ. gaygubet evinde saklanırken kimliksiz şekilde yakalandı. Fatih İ. hakkında yapılan çalışmalarda üzerinden 3 farklı hat bulunduğu ve Bylock isimli programı kullandığı tespit edildi. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü iltisakından dolayı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan "Uluslararası Güvenlik Politikaları Araştırma ve Dostluk Derneği' nde" yönetim kurulu başkanlığı yaptığı öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştığı dönemde ise Fatih İ. EGM Eğitim Daire Başkanlığı, Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Teftiş Kurulu Daire Başkanlığı kadrolarında görev yaptı.

Ayrıca Fatih İ.'nin aralarında ABD'nin de olduğu yaklaşık 40 farklı ülkede yurt dışı görevinde bulunduğu tespit edilmiştir. Fatih İ. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANKARA
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:47 Kaynak: İHA
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