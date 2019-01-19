Son Dakika Haberleri: Eski ABD Başkanı Bush, Maaş Alamayan Gizli Servis Üyelerine Pizza Ismarladı

Eski ABD Başkanı Bush, Maaş Alamayan Gizli Servis Üyelerine Pizza Ismarladı

13 dakika önce

ABD'nin 43. Başkanı 72 yaşındaki George W Bush, Meksika ile ABD arasında duvar çekilmesi için gereken 5 milyar 700 milyon dolarlık tahsisata Demokrat Parti'nin çıkması üzerine ABD Başkanı Trump'ın hükümeti kısmen kapatması sebebiyle ile maaş alamayan gizli servis üyelerine pizza ısmarladı.

Eski ABD Başkanı Bush, Maaş Alamayan Gizli Servis Üyelerine Pizza Ismarladı, System.String[]
ABD'nin 43. Başkanı 72 yaşındaki George W Bush, Meksika ile ABD arasında duvar çekilmesi için gereken 5 milyar 700 milyon dolarlık tahsisata Demokrat Parti'nin çıkması üzerine ABD Başkanı Trump'ın hükümeti kısmen kapatması sebebiyle ile maaş alamayan gizli servis üyelerine pizza ısmarladı.

Bush, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ABD hükümetinin kısmen kapatılmasından duyduğu rahatsızlığı belirterek, bir an önce tarafların bir araya gelerek duruma son vermeleri çağrısında bulundu.

George W Bush yaptığı açıklamada, "Laura Bush ve ben ABD gizli servis personelimize ve ülkemiz için maaşsız çalışan birçok federal çalışanlarımıza minnettarız. ve onları destekleyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her iki taraftaki liderlerin siyaseti bir kenara bırakarak, bir araya gelerek ve bu kapatmayı bir an evvel sona erdirme zamanıdır" açıklamasını yaptı.

Başkan Trump maaş almadan çalışan bütün hükümet görevlilerinin hükümetin açılmasından maaşlarını almasını öngören bir kanunu onayladı. - TEKSAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:53 Kaynak: İHA

Demokrat Parti, Meksika, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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