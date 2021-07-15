Eski Ağrı Valisi Musa Işın, 15 Temmuz gecesi kentte yaşananları anlattı Açıklaması - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından (AİÇÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Ağrı Halkının Duruşu" konferansı düzenlendi.

Üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Kur'anı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının toplumsal ve milli dayanışmalar noktasında dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Dünya çapında bugüne kadar birçok darbenin olduğuna işaret eden Varol, şöyle konuştu:

"Dünyada darbe girişimlerinin önlendiği ve engellendiği durumlar olmuştur. Bugüne kadar dünyanın hiçbir yerinde milletin tamamen kendi imkanlarıyla hiçbir teknik imkana sahip olmadan canını ortaya koyarak ve bu kadar büyük bir birliktelik örneği göstererek gözü dönmüş hainlerin karşısına çıktığı görülmemiştir. Bu anlamda bu coğrafyanın insanı o gün akşam yine dünya tarihine çok önemli ve bundan sonra hep anılacak, bu mağduriyeti yaşayan milletlere örnek olacak bir duruş ortaya koymuştur."

Belediye Başkanı Savcı Sayan ise FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 251 şehit ve binlerce gaziye neden olduğunu ve aynı taktiği izleyen terör örgütü PKK'nında insanları Kürtlük üzerinden kandırdığını anlattı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan eski Ağrı Valisi Musa Işın da FETÖ'nün 2007 yılında dinleme ve bilgi takibine başladığını belirtti.

Örgütün 2014 yılına kadar 2 milyon 700 bin kişiyi doğrudan dinlediğinin bilindiğini aktaran Işın, şunları kaydetti:

"FETÖ, sonraki dönemlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresi ve üst düzey isimlerle ilgili bilgi toplamaya başladı. 15 Temmuz gecesinde beni ilk arayan o dönemki Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'tı. 'Sayın Valim ne oluyor' dedi. Çünkü terör saldırısı mı, darbe mi kimse bilmiyor. Ama o aramadan önce aşağı yukarı darbe olduğu belli olmuştu. 'Darbe oluyor' dedim, 'ne yapacaksınız' dedi. Ben de 'silah kullanacağız' dedim, 'nasıl olur' dedi. 'Silah kullanıp direneceğiz, dayanamayız' dedim ve telefonu kapattım."

Daha sonra Valiliğe geçtiğini ve sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaparak milleti hükümet konağı önüne davet ettiğini aktaran Işın, ardından müftülükler aracılığıyla da camilerde anons yapıldığını hatırlattı.

"Halk düğüne gider gibi darbeye karşı Ağrı'da direndi"

Kısa sürede binlerce kişinin hükümet konağının önünde toplandığını anlatan Işın, şunları kaydetti:

"Camilerden anonsu duyan herkes, hükümet konağının önüne koştu. Küçük, büyük demeden aslında herkes ölüme geldi çünkü ne olacağı belli değildi. Sayın Valim bu halk böyle kahraman bir halktır. Ne olduğu ve nereye gideceği belli olmayan bir kalkışmada, halk düğüne gider gibi darbeye karşı Ağrı'da direndi ve hükümet konağı önünde çok kısa bir süre içinde 15 bin kişi toplandı. PKK'nın gölgesi 40 yıldır bu halkın üzerindedir. Bu halk hak etmediği bir bühtanla karşı karşıyadır. Oysa Kürtler vatanseverdir. İşte bu halk 'hayır bizi herhangi bir terör örgütüyle özdeşleştiremezsiniz, biz de vatanımızı ve milletimizi seviyoruz. Bak biz de ölmeye geliyoruz' diyerek koşa koşa hükümet konağının önüne geldiler."

Programın ardından protokol ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla üniversite yerleşkesinde yürüyüş yaptıktan sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar ansına burada 251 fidanı toprakla buluşturdu.

Konferansa, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Serhat Kasalak, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve vatandaşlar katıldı.