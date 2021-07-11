Evli ve 2 çocuk babası Ali Kara (53), 2 gün önce beyin kanaması geçirdi. Söke Fahime Karagöz Hastanesine kaldırılan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son Dakika › Güncel › Eski AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Ali Kara, vefat etti - Son Dakika

WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak