Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'e verilen bazı özel haklar geri alındı

Almanya'da Federal Meclisin eski Başbakan Gerhard Schröder'e emekli olduktan sonra verilen bazı özel hakları geri aldığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından Rusya'ya verdiği destek nedeniyle çok tepki alan eski Başbakan Gerhard Schröder'e tanınan bazı imtiyazların geri alındığı ifade edildi.

Hükümeti oluşturan partilerin Meclis Bütçe Komisyonuna sunduğu önerge, yapılan kapalı oturumda kabul edildi. Buna göre Schröder'e emekli olduktan sonra tahsis edilen ofis kapatılacak ve buradaki çalışanlar da başka birimlere kaydırılacak.

Schröder'in sadece koruma masraflarının devlet tarafından üstlenileceği ve emekli maaşını almaya devam edeceği belirtildi.

Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) Schröder'in emekli maaşının da kesilmesini isteyen önerge sunduğu ancak bunun kabul edilmediği öğrenildi.

Almanya'da başbakanlık yapmış siyasetçilere görev sürelerine bağlı olarak emekli maaşı, bir ofis ile bir şoför ve koruma tahsis ediliyor.