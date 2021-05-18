Eski Anamur Belediye Başkanı merhum Mehmet Suphi Alp'in ismi evinin bulunduğu sokağa verildi - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde vefat eden eski belediye başkanı Mehmet Suphi Alp'in adı, yaşadığı evin bulunduğu sokağa verildi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Belediye Meclisi mayıs ayı olağan toplantısında, merhum eski başkan Alp'in evinin bulunduğu sokağa adının verilmesini teklif etti.

Mecliste teklifin oy birliğiyle kabul edilmesiyle Saray Mahallesi 219 Sokağın ismi "Eczacı Suphi Alp Sokağı" olarak değiştirildi.

Kılınç, tüm parti temsilcilerinin desteğiyle teklifin kabul edildiğini belirtti.

Alp'in diş hekimi olan yeğeni Hidayet Alp de ailesi adına teşekkür ederek, "Amcamın isminin bizim sokağımızda yaşatarak amcama öldükten sonra da bu gururu yaşattığınız için teşekkür ederiz." dedi.

Anamur'da, 2004-2009'da belediye başkanlığı görevini yürüten Mehmet Suphi Alp, 20 Nisan'da 74 yaşında vefat etmişti.