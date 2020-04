Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Boudou'nun cezası ev hapsine çevrildi - Son Dakika

BUENOS Yolsuzluk davasından 5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Amado Boudou'nun cezası ev hapsine çevrildi.

4 Numaralı Federal Mahkemeye bağlı Hakim Daniel Obligado, yolsuzluk davasından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Boudou'nun cezasının ev hapsine çevrilmesini onayladı. Kararının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alındığı ve Boudou'ya elektronik izleme cihazı takılacağı belirtildi.

Eski Devlet Başkanı Yardımcısı Boudou'nun avukatları daha önce de aynı sebepten ev hapsi talebinde bulunmuş ancak talepleri reddedilmişti.

Boudou, Arjantin pezosu basma anlaşmasının verildiği Ciccone Calcografica şirketinin borçlarını yapılandırmış ve The Old Fund isimli hayalet şirket üzerinden finansman sağlayarak Ciccone'nin batmasını engellemişti. 2011'de The Old Fund, Ciccone'nin yönetimini ele almış ve şirketin adını Güney Amerika Kıymetler Şirketi (CVS) olarak değiştirmişti.

CVS, Boudou hakkındaki yolsuzluk söylentilerinin çıktığı 2012 yılında çıkarılan bir yasa ile kamulaştırılmış ve Maliye Bakanlığına devredilmişti.

Eski Devlet Başkanı Yardımcısı Boudou, Ağustos 2018'de 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Boudou, 2009 ila 2011 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı görevinde bulunmuş, eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'ın ikinci başkanlık dönemi 2011-2015 yıllarında da Devlet Başkanlığı Yardımcılığı görevini yürütmüştü.