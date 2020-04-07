Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Boudou'nun cezası ev hapsine çevrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Boudou'nun cezası ev hapsine çevrildi - Son Dakika

Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Boudou'nun cezası ev hapsine çevrildi

6 saat önce

BUENOS Yolsuzluk davasından 5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Amado Boudou'nun cezası ev hapsine çevrildi.

Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Boudou'nun cezası ev hapsine çevrildi, System.String[]

BUENOS Yolsuzluk davasından 5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Amado Boudou'nun cezası ev hapsine çevrildi.

4 Numaralı Federal Mahkemeye bağlı Hakim Daniel Obligado, yolsuzluk davasından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Boudou'nun cezasının ev hapsine çevrilmesini onayladı. Kararının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alındığı ve Boudou'ya elektronik izleme cihazı takılacağı belirtildi.

Eski Devlet Başkanı Yardımcısı Boudou'nun avukatları daha önce de aynı sebepten ev hapsi talebinde bulunmuş ancak talepleri reddedilmişti.

Boudou, Arjantin pezosu basma anlaşmasının verildiği Ciccone Calcografica şirketinin borçlarını yapılandırmış ve The Old Fund isimli hayalet şirket üzerinden finansman sağlayarak Ciccone'nin batmasını engellemişti. 2011'de The Old Fund, Ciccone'nin yönetimini ele almış ve şirketin adını Güney Amerika Kıymetler Şirketi (CVS) olarak değiştirmişti.

CVS, Boudou hakkındaki yolsuzluk söylentilerinin çıktığı 2012 yılında çıkarılan bir yasa ile kamulaştırılmış ve Maliye Bakanlığına devredilmişti.

Eski Devlet Başkanı Yardımcısı Boudou, Ağustos 2018'de 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Boudou, 2009 ila 2011 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı görevinde bulunmuş, eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'ın ikinci başkanlık dönemi 2011-2015 yıllarında da Devlet Başkanlığı Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Arjantin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:16 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korona virüs mağdurları Çin'e dava açabilecek
Avukat Engin Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti
Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı         
10:27
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor         
10:27
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunup 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunup "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi         
10:25
Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak         
10:22
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak         
10:11
Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı         
10:05
Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti         
10:04
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı         
10:04
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı         
09:58
Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi         
09:55
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur         
09:45
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti         
09:41
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor         
09:38
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek         
09:34
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem         
09:34
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor         
09:31
Bağdat Caddesi, hayalet caddeye döndü Bağdat Caddesi, hayalet caddeye döndü         
09:28
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor         
09:25
Hükümetlerin yok etmek istediği Pile Nguru Kabilesi! Tek bir şeyle hayatta kalıyorlar Hükümetlerin yok etmek istediği Pile Nguru Kabilesi! Tek bir şeyle hayatta kalıyorlar         
09:25
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Karantina ihlalinde ısrarcı olanları, polis karantinaya alacak         
09:24
Yaşlı kadının şüpheli ölümü ile ilgili gerçek, otopsi sonucunda ortaya çıkacak Yaşlı kadının şüpheli ölümü ile ilgili gerçek, otopsi sonucunda ortaya çıkacak         
09:22
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil         
09:15
Zekeriya Alp: İki hakemimizde koronavirüse rastlandı Zekeriya Alp: İki hakemimizde koronavirüse rastlandı         
09:01
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız         
08:43
Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı         
08:40
Annesi vefat eden Suzan Kardeş'ten duygusal paylaşım: Hak ettiğin gibi uğurlayamadık Annesi vefat eden Suzan Kardeş'ten duygusal paylaşım: Hak ettiğin gibi uğurlayamadık         
08:36
İsmail Küçükkaya: Fatih Terim'le konuştum, son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi İsmail Küçükkaya: Fatih Terim'le konuştum, son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi         
08:34
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi: Önce kendi insanına yardım et Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi: Önce kendi insanına yardım et         
08:14
Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 10:47:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Boudou'nun cezası ev hapsine çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]