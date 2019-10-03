Son Dakika Haberleri: Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesine tahliye
Son Dakika Güncel Haber

Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesine tahliye

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve örgüt üyeliği suçundan Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) Üyesi Cemil Çelik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesine tahliye, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve örgüt üyeliği suçundan Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) Üyesi Cemil Çelik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen yüksek yargı üyeleri ile askeri hakimlerin yargılanmasına devam edildi.

Darbecilerce hazırlanan sıkıyönetim mahkemeleri listesinde yer aldığı, operasyonel hat kullandığı, örgütün stratejisi, amaçları, faaliyetleri doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği öne sürülen sanık Cemil Çelik, hakkındaki suçlamaları reddetti.

AYİM'de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı için yapılacak seçimde kıdemsiz olmasına rağmen örgüt organizasyonuyla oy aldığı iddia edilen sanık Çelik, 3,5 yıldır tutuklu bulunduğunu ve cezaevinde bazı sağlık sorunları yaşadığını belirtti.

Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin uzun tutuklulukla ilgili kararlarından alıntılar yapan Çelik, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma, 20 Kasım'a bırakıldı.

Ayim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 erkeğin 2 erkeğe tecavüzden yargılandıkları davada ilk ifade: Arkadaşlarımın hiç alakası yok, ben yaptım
Mehmet Metiner'den Arınç'a sert "boşboğaz" tepkisi: Böyle şey olur mu? Meslek liseli kızlara not tehdidiyle cinsel istismarda bulunan sanık 26 yıl ceza aldı Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:36:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesine tahliye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]