Son Dakika Haberleri: Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası
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Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası

6 saat önce

Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Ahmet Uçar'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]

Eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Ahmet Uçar'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski askeri yargıçların, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nce yargılanmalarına devam edildi.

Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık eski AYİM üyesi Ahmet Uçar ve avukatı katıldı.

Darbe suçundan yargılanan eski Genelkurmay Başkanlığı General-Amiral Şube Müdürü albay Cemil Turhan'ın bilgisayarındaki "Cumhurbaşkanlığı başyaveri adayları"nın yer aldığı listede ismi bulunan Uçar, duruşmada esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Uçar, Turhan'ın bilgisayarından çıkan Cumhurbaşkanlığı başyaver adaylarının bulunduğu listede isminin yer aldığını soruşturma sürecinde öğrendiğini belirterek, suçlamaları reddetti.

Bank Asya ile irtibatının bulunmadığını, ByLock kullanmadığını, hakkında örgüt üyeliğiyle ilgili somut bir delil olmadığını ileri süren Uçar, AYİM üyeliği süresince FETÖ'yü destekleyen, örgütün lehine hiçbir kararda imzasının bulunmadığını iddia etti.

Son sözü sorulan Ahmet Uçar, "Hain terör örgütü üyesi olmakla suçlanmak gerçekten çok ağır. Bu hain oluşumun içinde kesinlikle yer almadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Ahmet Uçar'ın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2'nci maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak, 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak, 9 yıla çıkarıldı.

Uçar'ın cezası, yargılama sırasındaki davranışları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirim uygulanarak, 7 yıl 6 aya indirildi. Tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Ahmet Uçar, Ayim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:36 Kaynak: AA
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