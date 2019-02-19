Eski Bakan Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi
14 dakika önce
Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından kurulan 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti.
Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit
tarafından kurulan 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü
, İstanbul
'daki evinde hayatını kaybetti. Ünlü, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü, hayatını kaybetti. Ünlü, geçtiğimiz yıl temmuz ayında sosyal medya üzerinden kanser hastası olduğunu açıkladı. Bir süredir tedavi gördüğü hastaneden 2 gün önce taburcu olan Ünlü, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü TBMM önünde tören düzenlenmesi cuma günü de memleketi Karaman
'ın Ermenek
ilçesi Balkusan köyünde toprağa verilmesi bekleniyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:11 Kaynak: DHA
Son Dakika! Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi
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