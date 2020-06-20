Eski Bakan Ramazanoğlu'ndan Nevşehir Valisi Becel'e ziyaret - Son Dakika

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Üst Kurulu Üyesi Sema Ramazanoğlu, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete Ramazanoğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri Zülfiye Füsun Kümet ve Sümeyye Şafak da yer aldı.

Vali Becel tarafından karşılanan heyet daha sonra Valilik Şeref Defterini imzaladı.



Heyet üyelerine ziyaretin anısına Kapadokya yöresine ait el sanatları ürünleri hediye edildi.