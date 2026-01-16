Eski Başkan Yoon'a 5 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Eski Başkan Yoon'a 5 Yıl Hapis Cezası

16.01.2026 12:10
Güney Kore'nin eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol, adaleti engelleme suçundan 5 yıl hapse mahkum edildi.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilan etme girişiminin ardından yetkililerin kendisini tutuklamasını engellemek de dahil olmak üzere çeşitli suçlardan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu, Yoon'un sıkıyönetim kapsamında yargılandığı davalar arasında karara bağlanan ilk dava oldu.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Ocak 2025'te resmi konutunda kendisini gözaltına almak için çıkarılan emrin uygulanmasını engellemek üzere Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Servisi'ne talimat verdiği iddiasıyla yargılandığı davada cezası belli oldu. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'u sıkıyönetim ilanı nedeniyle hakkında soruşturma başlatmak üzere çıkarılan tutuklama emrinin uygulanmasını engellemek için Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisini harekete geçirmekten, resmi belgeleri tahrif etmek, sıkıyönetim için gerekli olan ve resmi bir kabine toplantısında görüşülmesi gereken yasal süreci takip etmemek de dahil olmak üzere çeşitli suçlardan suçlu buldu. Yapılan karar duruşmasında, iddianamede yer alan suçlamaları okuyan Hakim Baek Dae-hyun, "Kendi kişisel güvenliği ve çıkarları için Güney Kore Cumhuriyeti'ne sadık olan Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi'nin kamu görevlileri aracılığıyla silahlı kuvvetleri fiilen özelleştirdi. Sanığın işlediği suçlar nedeniyle zedelenen hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etme ihtiyacı göz önüne alındığında, suça uygun ağır bir ceza gereklidir" ifadelerini kullandı. Hakim Baek, Yoon'un daha önce herhangi bir suç kaydının bulunmamasının ceza indiriminde dikkate alınan unsurlardan biri olduğunu, ancak "suçların niteliğinin çok ağır" olduğunu ve Yoon'un hiçbir pişmanlık göstermediğini belirtti. Baek, Yoon'a 5 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı. Böylece, "adaleti engelleme" davası, Yoon'un sıkıyönetim kapsamında yargılandığı davalar arasında karara bağlanan ilk dava oldu.

Güney Kore medyası, karar okunduğu sırada Yoon'un gözle görülür şekilde gergin olduğunu ve zaman zaman derin nefesler aldığını aktardı.

10 yıl hapsi istenmişti

Özel Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, geçtiğimiz Aralık ayında Yoon'un "adaleti engelleme" suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. İddianamede, Ocak ayında müfettişlerin kendisini gözaltına almasını engellediği belirtilen Yoon, adaleti engellemekle suçlamıştı. Yoon'un ayrıca sıkıyönetim planının gözden geçirilmesi için düzenlenen toplantıya çağrılmayan 9 kabine üyesinin haklarını ihlal ettiği ve sıkıyönetim yürürlükten kaldırıldıktan sonra revize edilmiş bir bildiri hazırlayıp ardından imha ettiği iddia edilmişti.

Görevden alınmış ve tutuklanmıştı

Dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Ulusal Meclis, bu nedenle Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve tutuklanan Yoon, Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onamasıyla resmen görevden alınmıştı. Yoon, sıkıyönetim ilanının başkanlık yetkilerinin meşru kullanımı olduğunu savunarak "sıkıyönetim uygulamasının bir darbe olmadığını" iddia etmişti.

Son olarak "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla yargılandığı sıkıyönetim davasında Yoon için idam cezası talep edilmişti. Mahkeme, davayla ilgili kararını 19 Şubat'ta verecek. Yoon, sıkıyönetim girişimi, eşinin yolsuzluk iddiaları ve 2023'te bir deniz piyadesinin ölümüyle ilgili olarak toplam 8 ayrı davada yargılanıyor. - SEUL

Kaynak: İHA

Güney Kore, Politika, Mahkum

