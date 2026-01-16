Eski Başkan Yoon Suk Yeol 5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
Eski Başkan Yoon Suk Yeol 5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

16.01.2026 10:32
Güney Kore mahkemesi, Yoon Suk Yeol'u sıkıyönetim suçlamalarıyla 5 yıl hapse mahkum etti.

Güney Kore'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin davayla bağlantılı bazı suçlamalar kapsamında 5 yıl hapse çarptırdı.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon hakkında sıkıyönetim kararı ve diğer suçlamalar nedeniyle açılan toplam sekiz davadan ilkinde kararını açıkladı.

Mahkeme, yetkililerin kendisini gözaltına alma girişimini engellediği gerekçesiyle Yoon'u 5 yıl hapse çarptırdı.

Bu karar, Yoon hakkında açılan ve aralarında 3 Aralık 2024'te ilan ettiği sıkıyönetimle bağlantılı olarak "ayaklanmaya liderlik etmek" suçlamasının da bulunduğu toplam sekiz davadan verilen ilk hüküm oldu.

Eski Devlet Başkanı Yoon'a yöneltilen en ağır suçlama, "ayaklanmaya liderlik etmek" olurken, söz konusu suçlama idam cezası da dahil olmak üzere ağır yaptırımlar öngörüyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

