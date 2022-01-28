Üye Girişi
Eski belediye başkanı Aksoy'un adli kontrol şartı kaldırıldı - Son Dakika

Eski belediye başkanı Aksoy'un adli kontrol şartı kaldırıldı

28.01.2022 17:55
Eski belediye başkanı Aksoy'un adli kontrol şartı kaldırıldı

CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden, 2 gün sonra da Menemen Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi.

CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden, 2 gün sonra da Menemen Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tüm sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verdi.

CHP Genel Merkezi tarafından 16 Kasım 2020'de ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 2 gün sonra partisinden istifa etti. 20 Kasım'da ise Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serdar Aksoy ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu kişilere yönelik yolsuzluk operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında Başkan Serdar Aksoy ile birlikte 27 kişi gözaltına alındı. Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerden 2'si polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Görevine son verilen Aksoy için 'zimmet' suçundan 12 yıla kadar, diğre sanıklar için de değişen hapis cezaları istendi. İddianame, Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Geçen yıl temmuz ayında görülen ilk celsede tutuklu sanıklar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.'BU DOSYA BAŞKANI GÖTÜRÜR'Aksoy ve diğer sanıkların yargılanmasına bugün Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Aksoy'un yanı sıra sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Celsede dönemin başkan yardımcısı Mehmet Çakmak tanık olarak dinlendi. Şantiye dosyasını kendisinin incelediğini belirten Çakmak, "Kubilay Bey benden Koyundere şantiyesiyle ilgili rapor hazırlamamı istedi. Çok istemedim. Bunun üzerine Aksoy 3 gün içinde rapor hazırlamamı istedi. Kurum içi gerekli yazışmaların ardından şantiyenin 3 günlük kamera görüntüleri bana getirildi. Bazı şeyler ortaya çıkınca devamını izlemedim. Koyundere şantiyesinden gayri hukuki yollarla hurda çıkarıldığını raporladım. O sırada Ankara'da olan Serdar Bey beni arayıp raporu hazırlayıp hazırlamadığımı sordu. Ertesi gün Menemen'e döndü. Saat 17.00'ye kadar beni çağırmasını bekledim. Çağırmayınca dosyayı sistem üzerinden yükledim. Ardından gerekli tutanakları tutturup makama çıktım. Tutanağı okudu, flash belleği aldı. Sonra imzalayacağını söyledi. Kabul etmeyip kayıtları izlememiz gerektiğini söyledim. Belleği bilgisayara taktık ama çalışmadı. Ben de başka bir yere kopyalamak için belleği alıp aşağıya indim. Ardından başkanın özel kalem müdürü aradı. Başkan yardımcısı Mustafa İlhan'ın odasına gittim. Odaya girdiğimde içeride bulunan Duran B., 'Mehmet hocam bu dosya başkanı götürür' dedi. Ben de muhakkiklik verilmesi durumunda olaya karışanları görevden alabileceğimi söyledim. Beni ikna etmeye çalıştılar. İkna olmayınca sistemimi 3 gün kapattılar. Savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.'ANLATTIKLARINDA ATLAMA VAR'Çakmak'ın konuşması sırasında salonda zaman zaman tartışmalar yaşandı. Çakmak'ın ifadesine cevap veren Aksoy, "Mehmet Çakmak'ı ben görevlendirdim ve kendisine sonuna kadar gitmesini söyledim. Fakat anlattıklarında atlama var" dedi.Celsede hurdaları kamyonuna yükleyen A.Ü. ise tanık olarak dinlendi. A.Ü., "Fedai Kurt beni arayıp hurda yükleneceğini söyledi. Kamyonuma yükledik ve döktük. Boş ve dolu olarak kantara girdim. İrsaliye kesmedik. Bu iş için 600 lira nakliye ücreti aldım. Parayı Zeki Torun ve Fedai Kurt verdi" dedi. DURUŞMA ERTELENDİ

Konuşmaların ardından sanık avukatları, müvekkillerinin adli kontrol şartlarının kaldırılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından tüm sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verdi. Heyet, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


Eski belediye başkanı Aksoy'un adli kontrol şartı kaldırıldı
Eski belediye başkanı Aksoy'un adli kontrol şartı kaldırıldı
YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Menemen Belediyesi, Serdar Aksoy, Menemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski belediye başkanı Aksoy'un adli kontrol şartı kaldırıldı - Son Dakika


İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
İçine şeytan kaçtığını iddia ettiği ablasını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü İçine şeytan kaçtığını iddia ettiği ablasını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
15:43
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!         
14:35
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri! Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!         
13:36
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04

Son Dakika Haberleri
17:57 İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi elektrik tedarik şirketini kurdu!
17:53 İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi, 12. kez oy çokluğuyla reddedildi
17:30 Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı! Müşterilerini uyardılar
17:18 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak
17:04 Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı
17:02 Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı
16:59 Cenazede birlik oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken yan yana yürüdü
16:51 Vefat eden eşinin üzüntüsüne dayanamayıp, intihar etti
16:41 Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu
16:37 Asiye'den güzel haber geldi! İşitme sorunu giderildi, haftaya taburcu olacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 18:24:46. #1.11#
SON DAKİKA: Eski belediye başkanı Aksoy'un adli kontrol şartı kaldırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement